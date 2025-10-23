El jugoso premio para el ganador de la convocatoria para pintar los muros del Chalet Cantoni

La convocatoria a muralistas y artistas visuales para pintar los muros del Chalet Cantoni que se encuentra en curso ha despertado gran expectativa en la comunidad artística local. El móvil de Canal 13 conversó con Natalia Ventimiglia, directora del espacio cultural, que contó que el premio para el ganador será de $2.000.000.

La directora del Chalet recordó que pueden participar muralistas o artistas visuales mayores de 18 años que residan en la provincia. El espacio a cubrir es aproximadamente de 12 metros de ancho y 3 metros de alto.

La convocatoria

El Chalet Cantoni Casa Cultural lanza una emocionante convocatoria dirigida a la comunidad artística local, invitando a dejar una marca permanente en sus instalaciones a través del arte mural.

Bajo el lema "¡Dejá tu huella en el Chalet Cantoni Casa Cultural!", la iniciativa busca fusionar la rica historia del inmueble con la expresión visual contemporánea de San Juan.

El objetivo es reflexionar sobre "lo que fue, lo que es y lo que representa para la cultura sanjuanina" este espacio fundamental, transformando sus muros en lienzos de conexión y representación comunitaria.

¿Quiénes pueden participar?

La convocatoria está abierta exclusivamente para muralistas o artistas visuales mayores de 18 años que residan en la provincia. No hay un cupo. Pueden inscribirse artistas individuales o un grupo de muralistas. Es una oportunidad única para intervenir artísticamente el patio de la casona histórica. La realización de la obra cuenta con el apoyo de Pinturerías Robles.

Fechas y modalidad de inscripción

El plazo para presentar propuestas ya está abierto y se extiende hasta el domingo 02 de noviembre.

Los interesados deben completar su inscripción exclusivamente mediante un formulario electrónico online, cuyas bases y acceso se encuentran disponibles en los canales oficiales del Chalet Cantoni y en el siguiente link: