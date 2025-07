El vocalista de Café Tacvba, Rubén Albarrán, se sumó al creciente movimiento de artistas que cuestionan públicamente el accionar de Spotify, tras revelarse que su fundador, Daniel Ek, invirtió cientos de millones de euros en una empresa dedicada al desarrollo de tecnología militar. A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, el músico mexicano llamó a sus colegas y al público a boicotear la plataforma de streaming.

“El dueño de Spotify ha invertido 600 millones de euros en tecnología militar que puede ser usada contra niños en Palestina, Sudán, Ucrania y en cualquier lugar. Estas son armas que podrían ser utilizadas contra nosotros mismos”, denunció Albarrán, haciendo referencia a Helsing, una compañía alemana especializada en armamento impulsado por inteligencia artificial.

El cantante reveló que ya inició conversaciones con sus compañeros de Café Tacvba y con otros proyectos musicales para retirar su música de la plataforma. Aunque admitió que no todos los artistas comparten la misma postura, sostuvo que es urgente tomar una posición ética: “Como músicos, tenemos que ponernos del lado correcto de la historia. Esto es una guerra contra la humanidad. Les invito a que busquemos la forma de movernos de esa plataforma”.

Además, Albarrán fue contundente al criticar el modelo de negocios de Spotify, acusándolo de pagar regalías injustas, robar el trabajo de los músicos y promover la creación de artistas generados con inteligencia artificial. “La fuerza que tiene Spotify es la que le damos nosotros. Además de que nos roba, ahora crea artistas con IA y, encima, invierte en tecnología militar. No lo podemos permitir. Si tenemos escrúpulos, tenemos que actuar”, expresó.

El llamado del líder de Café Tacvba se suma al de otras bandas como Deerhoof y Dr Sure’s Unusual Practice, que ya comenzaron a retirar su música de la plataforma. En paralelo, crece en redes sociales el número de usuarios que cancelan sus suscripciones, alertando sobre el destino de sus pagos.

El fenómeno de The Velvet Sundown y la música hecha por IA

Las críticas de Albarrán llegan en un momento en que Spotify enfrenta otra controversia: el éxito de The Velvet Sundown, una banda que podría haber sido creada completamente con inteligencia artificial. No existen entrevistas, redes sociales ni registros de shows en vivo del grupo, cuyos supuestos integrantes —Gabe Farrow, Orion “Rio” Del Mar, Milo Rains y Lennie West— no tienen existencia fuera de la plataforma. Deezer, otro servicio de streaming, aseguró que su sistema de detección clasificó sus canciones como “100% generadas por IA”.

Mientras Spotify guarda silencio, su CEO, Daniel Ek, ya afirmó en otras ocasiones que no prohibirá el contenido musical creado con inteligencia artificial, salvo que imite a artistas reales. Sin embargo, figuras como Ed Newton-Rex, de la organización Fairly Trained, denuncian que este tipo de proyectos son “robo disfrazado de competencia”, ya que desplazan a creadores humanos de los rankings.

En medio de este escenario, la protesta de Rubén Albarrán se alza como una voz potente dentro del ecosistema musical latinoamericano, poniendo sobre la mesa una discusión cada vez más urgente sobre ética, arte, tecnología y derechos humanos.

Fuente: IndieHoy