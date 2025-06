El líder de U2 ya tiene un documental en streaming

Bono vuelve a reinventarse. El líder de U2 estrena "Bono: Stories of Surrender", un nuevo documental que reimagina su unipersonal escénico "Stories of Surrender: An Evening of Words, Music and Some Mischief…", una propuesta híbrida que combina música, relato autobiográfico y teatralidad.

Ya disponible en Apple TV+, esta producción marca un hito al ser el primer largometraje lanzado en formato inmersivo para el Apple Vision Pro, el visor de realidad mixta de la tecnológica estadounidense.

Dirigido por Andrew Dominik y grabado en el histórico Beacon Theatre de Nueva York, el documental de 86 minutos recorre las memorias íntimas del artista irlandés, quien se muestra como hijo, esposo, padre, activista y estrella global del rock.

Entre anécdotas cargadas de emoción y toques de humor, Bono interpreta versiones personales de clásicos de U2 como "Beautiful Day", "Pride (In the Name of Love)" y "Vertigo", acompañado por un trío de músicos liderados por el productor Jacknife Lee.

En una entrevista con Billboard, Bono explicó que este proyecto nació como una alternativa creativa a la tradicional gira promocional de su autobiografía de 2022, “Surrender: 40 Songs, One Story”: "No quería simplemente hablar del libro. Pensé en algo más desafiante y divertido, tanto para mí como para el público", contó. En el espectáculo no solo canta: también actúa escenas que evocan conversaciones con su padre fallecido, se ríe de sí mismo y reflexiona sobre temas como la fama, la familia y la fe: “Es como una pequeña ópera sobre cómo llegar a entender y querer más profundamente a tu padre, incluso interpretándolo cada noche”, resumió.

Gracias a la tecnología inmersiva del Apple Vision Pro, el documental ofrece una experiencia visual única, permitiendo a los espectadores sentirse como si estuvieran en la primera fila o incluso sobre el escenario junto a Bono. Con humor, el cantante comentó sobre esta nueva perspectiva: “Por primera vez me vi en escena y pensé: ‘¡Qué gran trasero!’”.

"Stories of Surrender" reafirma el lugar de Bono como un narrador nato que no teme mostrar su vulnerabilidad sobre el escenario, y lo hace, una vez más, a través de una propuesta que rompe moldes tanto en lo narrativo como en lo tecnológico.