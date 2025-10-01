El Mercado Artesanal de San Juan anunció sus actividades de octubre

Este miércoles, la cultura llegó a Canal 13 San Juan de la mano de la directora del Mercado Artesanal de la provincia, Soledad Güell Cassab, quien anunció la agenda del décimo mes del año.

Reunida con Gustavo Martínez y en compañía de Mauricio Barón, el reconocido asador provincial, la funcionaria comenzó diciendo: “El Mercado es un espacio que siempre está abierto para todos los que quieran visitarlo. Funciona de lunes a sábado desde las 9 a 14 horas y está formado por las obras de los artesanos de los 19 departamentos que son certificados y creadores de piezas únicas. Realizamos visitas guiadas para escuelas -que pueden solicitar turno- como parte de la formación de la cultura y material para las materias de la escuela”, comenzó diciendo.

“Tenemos venta y una parte de museo que son los premios adquisición. También pudimos valorar, luego de nuestra participación en la Rural 2025, a los artesanos de la provincia y su nivel incomparable, de excelencia, de primera calidad”, explicó Güell Cassab.

En compañía de la invitada, también llegó a “Mira, quién habla”, Mauricio Barón, reconocido cocinero local: “El 12 de octubre se realizará, en el Mercado, un evento por el Día de la Madre en donde además de estar los expositores, los visitantes podrán disfrutar de un espacio gastronómico. Por esa razón, convoqué a colegas que prepararán sus platos”, explicó el chef.

“Habrá sorteos, donados por los propios artesanos del Mercado. Vendrán expositores de Valle Fértil, Iglesia, porque estamos convencidos de que el artesano es parte de la cultura. Mantener las técnicas es el objetivo de nuestro espacio y nos están pidiendo que sean capacitados. Hay una gran diferencia entre el artesano y el emprendedor: el primero conlleva un proceso de creación única”, aseguró la directora del Mercado.