Durante la mañana de este lunes se conoció la noticia del deceso del Horacio Villafañe, quien se consagró con su nombre artístico del Chango Huaqueño. Tras el deceso de este querido artista, el municipio de Jáchal emitió un mensaje de condolencias y se declaró el duelo departamental por 72 horas.

En el comunicado la comuna lamentó la muerte de el Chango a quien calificó como un “referente invaluable de la cultura jachallera y de toda la provincia”. Además agregan que el amor que Villafañe tuvo por la cultura y las raíces se mantendrá en la memoria colectiva de todos. “Su recuerdo seguirá vivo en cada canción, en cada encuentro y en cada corazón jachallero”, concluyeron en el mensaje.

Desde la comuna también informaron que los restos del Chango serán velados en la Sala Velatoria de la Municipalidad de Capital, en calle Rawson entre Santa Fe y Córdoba.

El Comunicado

El Municipio de Jáchal lamenta profundamente el fallecimiento de Horacio Villafañe “El Chango Huaqueño”, un referente invaluable de la cultura jachallera y de toda la provincia de San Juan.

Su voz y su amor por nuestras raíces quedarán para siempre en la memoria colectiva de nuestro pueblo. A quien recordaremos como un embajador de nuestra identidad, quien llevo con orgullo el nombre de Jáchal a cada escenario y supo transmitir, a través de su arte, la esencia de nuestra tierra.

En este momento de dolor, acompañamos a sus familiares, amigos y a toda la comunidad cultural, que pierde a un hombre que supo dejar huella con su talento y su calidez humana.

Su legado seguirá vivo en cada canción, en cada encuentro y en cada corazón jachallero.