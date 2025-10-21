El Teatro del Bicentenario celebra nueve años de éxito con una temporada récord

El Teatro del Bicentenario festeja su noveno aniversario consolidado como un polo cultural de referencia nacional e internacional. Este 2025, el espacio cultural celebró una temporada vibrante marcada por la excelencia, grandes figuras y un fuerte compromiso con la producción propia y la formación artística.

La programación del noveno ciclo fue notablemente versátil, abarcando desde ópera y ballet hasta teatro musical y conciertos-espectáculo

Entre los hitos más destacados se encontraron la presencia del legendario tenor José Carreras en su gira despedida mundial y la histórica presentación del Ballet Estable del Teatro Colón con Carmen, siendo el TB el único teatro del país en recibir a la prestigiosa compañía este año.

El compromiso creativo del teatro se reflejó en dos estrenos mundiales de producción propia: la ópera Pinocchio, que además incluyó miles de estudiantes y actividades inclusivas; y la anticipada Pagliacci, que se estrenará en noviembre bajo la dirección artística de Eugenio Zanetti con un elenco de figuras internacionales como Roberto Saccà y Verónica Cangemi.

Además de la Sala Principal, el teatro potenció su rol de fomento con la Sala Auditórium, que albergó más de 60 títulos de artistas locales y regionales. 

El TB, declarado Patrimonio Cultural de San Juan, reafirma su liderazgo a través de alianzas estratégicas con el sector privado e instituciones culturales internacionales, proyectando la cultura sanjuanina hacia el mundo.

