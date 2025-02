Emilia Soler: "Un programa de televisión no define a un artista"

Al comienzo de esta semana, Telefe anunció en sus redes sociales la llegada a San Juan de la producción de “La Voz Argentina”, el certamen de canto en una nueva edición.

La cita, para todos los interesados de Cuyo, será el 11 de marzo -de 9 a 17 horas-, en el Centro Cultural Conte Grand y se espera el arribo de cientos de artistas deseosos de ser parte del programa.

Con algunos cambios en la conducción y entre los miembros del jurado, este formato promete estar al aire una vez que finalice “Gran Hermano”.

San Juan, ha tenido varios representantes en el escenario de La Voz y, uno de ellos, es Emilia Soler que disfrutó de la experiencia y hoy, a la distancia, realizó un balance acerca de su participación en el certamen.

En contacto con Diario 13 San Juan, la joven comenzó diciendo: “La verdad, al día de hoy, recuerdo la etapa de La Voz Argentina como una de las más adrenalínicas de mi carrera artística hasta el momento. Me ha dejado un montón de recursos, de información y de autoconocimiento muy grandes”, aseguró Emilia.

Luego agregó, a modo de recomendación, la cantante dijo: “Siento que la única cosa que podría decirles a las personas que van a audicionar, es que vayan con la mentalidad de divertirse, de pasarla bien, que vayan cien por ciento auténticos, que traten de ser lo más originales posibles y que piensen que es un reality que no los determina como artistas, ni si quedan, ni si no quedan. Es un programa de televisión, que es una hermosa experiencia de atravesar pero que no define a nadie como artista”.

Recuerdos y vivencias

Acerca de su recorrido y oportunidades que el ciclo televisivo permitió, Soler sumó: "Han pasado 3 años desde el programa y siento que fue el momento más decisivo de mi carrera artística hasta el momento. Tengo muchísimos recuerdos hermosos, como la convivencia con mis compañeros en el hotel, todas las guitarreadas a las 3am la noche anterior a presentarnos, que nos juntaramos todos en una sola habitación a ver el programa y aplaudirnos emocionados unos a otros, las conversaciones detrás de cámaras con toda la producción o incluso con los mismos coaches. Mis recuerdos son estar compartiendo set en plena grabacion de "La Peña De Morfi" y que nos regalen la comida que hacían en el momento", citó la entrevistada sobre sus jornadas en los estudios del canal de las pelotas.

Decisiones

Emilia, antes de quedar en el programa conducido por Marley, no tenía en claro su plan de vida y, esta oportunidad, sirvió como trampolín de su carrera artística: “Un año antes de quedar, tenía 19 y estaba muy perdida con mi vida profesional, y que después me toque vivir la experiencia del programa me impulsó a tomar la decisión de mudarme a Buenos Aires. Todo lo que la ciudad ofrece es increíble, tanto que vine a formarme como artista acá. Algo que me quedó muy marcado del programa fue que la gente me diga ‘deberias hacer teatro’. Entendí que lo que me gustaba de cantar, era interpretar, esos comentarios me impulsaron a estudiar artes escénicas y ahora estoy iniciando un intensivo de doblaje, que es algo que también me fascina, ponerle voz y darle vida a personajes”, comentó Emilia.

Experiencia

“En el aspecto musical estoy muy rodeada de músicos increíbles, cada vez formando más vínculos artísticos y agendando próximas fechas de shows -el mas cercano es el 5 de Abril, a las 20:30 hs en Temple de Paseo La Plaza-. Preparando repertorios y tratando de no forzar mi creatividad, hay varios proyectos que tengo en mente pero no quiero ponerles una fecha límite, así que lo voy llevando con calma y mucho disfrute”.

Para cerrar, Emilia Soler volvió a dejar una recomendación y expresó: “Y nada, a la gente que quiera vivir esa experiencia diría que se animen, que no pierden nada con intentarlo, y que estoy segura que si quedan van a vivir una de las vivencias más locas y divertidas de su vida”.