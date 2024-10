A pocos días de la llegada de la Fiesta Nacional del Sol, Romina González recibió en el momento cultural de Banda Ancha a Emi Sánchez, un músico y cantante que se ganó un lugar privilegiado dentro de la celebración.

En el comienzo de la entrevista, el invitado comentó: “Quedar para cantar la canción de la FNS fue muy lindo porque estar con Lucio Flores, que está a la cabeza de todo junto a un equipo copado detrás que también son amigos con los que ya trabajamos en otra oportunidad. Porque nos conocemos bien fue muy fácil decir que sí”, aseguró Sánchez.

Acerca del proceso de creación de la canción, Emi detalló: “Cuando llegué ya estaba todo medio maqueteado casi terminado. Luego pasó por los procesos de aceptación y cuando yo llegué estaba todo bien. Lo bueno y lo copado de trabajar con Lucio es que te da la posibilidad de que puedas jugar y hacer la canción más personal, con mi identidad, así fue más cómodo y sencillo. Esta canción será protagonista en el espectáculo central durante las 3 noches, a las 21 horas en el velódromo”.

Sobre Paula Dupont, su compañera en esta presentación, el cantante comentó: “Con Paula no nos conocíamos, nunca nos habíamos visto y fue muy fácil conectar con ella porque tiene una energía muy copada, muy fresca y fue muy sencillo conectar desde lo musical”.

Trayectoria

Presente en la escena musical local desde los 16 años, Emi Sánchez se refirió a sus comienzos y recordó: “En mi familia hay músicos, mi abuelo era profesor y mi otro abuelo también tocaba armónica. Mi papá me ayudó a adquirir equipos, me compró la viola a los 16 años y de ahí no paré. Siempre estaba ahí atento él y sigue así. Mi mamá más de la parte emocional”.

“Siempre pensé en la música como algo profesional, quería emprender y hacer algo serio con la música. En este camino conoció gente humilde y bondadosa que me hizo llegar hasta donde estoy”, aseguró el cantante de Vía 66 que, como formación, se presentarán el jueves 31 de octubre en el escenario Energético.

Haciendo un análisis sobre la realidad musical en la provincia, Sánchez dijo: “Creo que después de la pandemia fue más fácil vivir y desarrollarse en la música, porque se flexibilizó el tema de los derechos de shows y eso dio la posibilidad de generar algún tipo de show alternativo diferente al de cualquier bar. Eso hizo más fácil autogestionarse porque antes los bares pedían ciertas pautas”.

“El público de San Juan es complicado, no es fácil y ya lo hemos hablando mucho, con gente tanto de la provincia como de afuera. No es fácil de conquistar, acá hay cierta hostilidad para ciertos tipos de shows, cuesta que la gente arranque. La parte de la devolución es buenísima porque, quien te va a ver lo manifiesta”, reconoció el invitado.

Consultado sobre su pensamiento sobre la música urbana, el artista comentó: “Respeto mucho todo lo que tiene que ver con la movida del trap y el indie. Hay gente que sabe lo que quiere y tiene talento pero no es algo que yo comparta musicalmente. A mí no me seduce. Me parece bueno que la música mute, todo es cíclico, muta de una forma que los que venimos de la vieja escuela no lo aceptamos. Me cuesta un poco pero es bueno lo que hacen”, cerró Emi Sánchez en la pantalla de Canal 13 San Juan.