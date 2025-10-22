Emiliano Voiro: «El amor me ayudó a sanar»

Bajo la premisa “la música como registro imborrable de la vida”, el músico sanjuanino Emi Voiro se prepara para lanzar y presentar en vivo su nuevo trabajo discográfico, "Tatuajes de Ruta". Este álbum, grabado en directo, es definido por el artista como un recorrido "sonoro y visual" donde cada composición evoca recuerdos y paisajes personales, celebrando "la memoria, el camino y los sueños".

En contacto con Diario 13 San Juan, Emi Voiro comentó: “Este nuevo disco se llama Tatuajes de Ruta, como se llamaron esos primeros shows que hice en el 2017 cuando me animé a saltar del teatro a la música. Algunas de esas canciones llegan muy reversionadas, muy fusionadas, extrañas con cinco canciones nuevas; algunas habían quedado fuera del primer disco y otras las trabajamos con Nico Rodríguez", comenzó diciendo el músico.

“Estoy contento de ensayar y juntarme con toda la gente porque además de ser altísimos músicos, es gente que quiero mucho, que de alguna manera me han acompañado en todo el proceso, son amigos y por eso es muy placentero para mí producir esto. Estoy nervioso, ansioso y queriendo que la gente tenga su entrada anticipada, aseguró el entrevistado.

El show de presentación será una oportunidad única para sumergirse en la propuesta de Voiro. Además de desgranar las canciones de "Tatuajes de Ruta", el público podrá disfrutar de estrenos inéditos y de las piezas más celebradas de su primer disco, Laberíntico. El concierto está concebido como una experiencia musical "íntima y potente", que busca establecer una conexión profunda con la audiencia.

Luego sumó: “Además de las canciones, el nuevo disco se llamará ´Tatuajes de Ruta' Vol. 1, porque mi plan es sacar otros en donde seguiré rescatando temas. Por otro lado, el sonidista Carlos Vilaplana (el Bola) -que trabaja con muchas bandas en los vivos y en el estudio de Juan Carlos Rubio donde estamos grabando-, me produjo tres canciones. Una de ellas habla de lo que me ha pasado a mí en estos últimos dos años, una especie de crónica, ‘La magnitud del amor’, que es un poco un relato del accidente (NdR: el entrevistado sufrió un accidente de tránsito en enero de 2023 cuando iba a bordo de su moto), con el ojo puesto en el amor que me llegó y cómo esa fuerza inexplicable me ayudó a sanar. También cantaré canciones del primer disco y, una vez más, tendrá mucha gente en el escenario muchos artistas como músicos flamencos, un trío de vientos, músicos invitados y seremos bastantes, tanto en el escenario como detrás de escena", dijo Emiliano.

El Dato

La cita para este evento cultural tendrá lugar el viernes 31 de octubre a las 21:30 h en la Sala Auditórium del Teatro del Bicentenario.

Las entradas para "Tatuajes de Ruta" tienen un valor de $10.000 y están disponibles a través de la plataforma Tuentrada.com. Además, se pueden adquirir en la boletería del Teatro del Bicentenario, que ofrece descuentos exclusivos de lunes a viernes (de 9:30 a 14 h y de 16 a 20 h) y los sábados (de 9:30 a 14 h).