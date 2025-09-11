Este próximo domingo 14 de septiembre se realizará la 77ª edición de los premios Emmy, el encuentro que premia y reconoce a lo mejor de la televisión internacional. En esta nota compartimos los títulos disponibles en Netflix para conocer un poco más a los nominados.

Adolescencia

Cuando un menor es acusado de un crimen, sus padres, un detective y una terapeuta enfrentan un sinfín de interrogantes y tratan de encontrar respuestas.

Reparto: Owen Cooper, Stephen Graham, Ashley Walters, Erin Doherty, Faye Marsay, Christine Tremarco, Mark Stanley.

Origen: Reino Unido.

Nadie quiere esto

Joanne, una agnóstica presentadora de pódcast, y Noah, un rabino poco convencional que acaba de terminar con su pareja, se conocen en una fiesta. Se van del lugar juntos y, a pesar de sus diferencias, perciben que hay algo entre ellos. Pero también se dan cuenta de que hay muchas cosas que podrían interponerse en su romance, como sus perspectivas opuestas de la vida, los desafíos de las relaciones modernas y las intromisiones de sus familiares -incluidos Morgan, la hermana de Joanne, y Sasha, el hermano de Noah-.

Reparto: Kristen Bell, Adam Brody, Justine Lupe, Timothy Simons, Jackie Tohn, Michael Hitchcock, Paul Ben-Victor.

Origen: Estados Unidos.

La diplomática

En medio de una crisis internacional, una diplomática de carrera termina en un puesto de muy alto perfil para el que no está calificada, con consecuencias graves para su matrimonio y su futuro político.

Reparto: Keri Russell, Rufus Sewell, David Gyasi, Ato Essandoh, Ali Ahn.

Origen: Estados Unidos.

Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menendez

Muestra el caso real de dos hermanos que en 1996 fueron sentenciados por el asesinato de sus padres, José y Kitty Menendez. Aunque la fiscalía sostenía que el móvil del crimen era heredar la fortuna de la familia, los hermanos afirmaban —y siguen haciéndolo hasta hoy mientras cumplen cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional— que sus acciones fueron la consecuencia de toda una vida de miedo por los abusos físicos, emocionales y sexuales.

Reparto: Javier Bardem, Chloë Sevigny, Nicholas Alexander Chavez, Cooper Koch, Nathan Lane, Ari Graynor.

Origen: Estados Unidos.

