En el 20.º aniversario de Veladero, la ópera Cangemi 2025 cerró en el Teatro del Bicentenario
Con más de 50 artistas internacionales, San Juan fue el epicentro de la elección de los ganadores
El escenario del Teatro del Bicentenario fue testigo, anoche, del gran cierre del Concurso Internacional de Canto Lírico Ópera Cangemi, que en su segunda edición reunió a más de 50 artistas de distintos rincones del mundo. La gala final se desarrolló en el marco del 20º aniversario de la mina Veladero, en una velada que combinó talento, y un homenaje al crecimiento cultural y artístico de la provincia.
Participaron cantantes líricos de Japón, México, Canadá, Uruguay, Perú, Chile, Venezuela y de diversas provincias argentinas, que llegaron a San Juan para compartir escenario y ser parte de un certamen que consolida a la provincia como un referente cultural en la región.
El evento fue organizado por el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, a través del Teatro del Bicentenario, bajo la dirección artística de la reconocida soprano Verónica Cangemi, quien ha llevado la lírica argentina a los escenarios más prestigiosos del mundo.
En el evento estuvo presente el gobernador Marcelo Orrego, quien destacó el rol central que ocupa la minería y puntualmente Veladero en el desarrollo económico y social de la provincia, resaltando su capacidad de generar empleo y de impulsar el crecimiento de proveedores locales.
Los ganadores
El primer premio fue para Gamaliel Reynoso Mejía, de Toluca, México, quien recibió USD 5.000 por su sobresaliente interpretación y proyección internacional.
El segundo puesto, compartido, fue otorgado a las argentinas Virginia Lucero Guevara, de Comodoro Rivadavia, y Pía Gray, de Córdoba, quienes recibieron USD 1.500 cada una.
El tercer puesto también se compartió entre Santiago Andrés Delpiano Techera, de Uruguay, y Javier Esaú Álvarez Rodríguez, de México, que obtuvieron USD 500 cada uno y una invitación especial de la Gran Ópera de Houston para integrar el prestigioso Novum Fellowship Program.
Asimismo, el jurado entregó Menciones Especiales a la soprano Tabitha Martínez Riveros, quien ofrecerá un concierto en el Palacio de la Libertad, y a los artistas sanjuaninos Franco Gómez Acuña y Walter Viches, por su destacada participación y compromiso artístico.