Encuentro cumbre de música en el Juan Victoria

El Auditorio Juan Victoria, uno de los epicentros de la vida cultural sanjuanina, será el escenario de un concierto de alto valor artístico e histórico.

El próximo domingo 2 de noviembre a las 20:00 hs, el prestigioso Coro Universitario de Mendoza (CUM), dirigido por Silvana Vallesi, ofrecerá una actuación especial en el marco de la conmemoración por los 200 años de Amistad entre Alemania y Argentina.

Esta agrupación nacional ha sido el único coro Latinoamericano en ganar el Gran Premio Europeo de Canto Coral, la máxima competencia Coral a nivel mundial.

El evento, impulsado por la Sociedad Goetheana Argentina, sede San Juan, propone un rico diálogo musical que trasciende fronteras y celebra los lazos de cooperación cultural entre ambas naciones. La cita es con entrada libre y gratuita, reforzando el carácter popular de esta celebración binacional.

Dos mundos, un mismo escenario: de Bach a Guastavino

El programa del concierto se ha diseñado meticulosamente para honrar la herencia musical de los dos países, presentando dos hitos fundamentales del repertorio universal y nacional:

Por un lado, Alemania Clásica: Magnificat de J. S. Bach: La joya de la corona del repertorio coral e instrumental barroco alemán. El CUM, reconocido por su excelencia, abordará esta obra cumbre de Johann Sebastian Bach, acompañado por un ensamble instrumental barroco constituido especialmente para la ocasión. Se trata de una inmersión en la profundidad expresiva y la riqueza artística que definen el legado universal de la música alemana.

Luego, llega el momento de la Identidad Argentina: Indianas de Carlos Guastavino: En contrapunto, el concierto rendirá homenaje a la identidad musical argentina con las célebres Indianas de Carlos Guastavino. Este conjunto de canciones corales es un emblema nacional que fusiona la poesía y el canto popular con una escritura musical de gran refinamiento. Para esta parte del programa, el coro contará con el acompañamiento del destacado pianista Ruy Facó.

Un vínculo que se honra

Más allá de la efeméride binacional, este concierto es también un tributo a la sólida amistad y colaboración entre el Coro Universitario de Mendoza y la Sociedad Goetheana Argentina. Ambas instituciones han trabajado conjuntamente durante años, promoviendo el diálogo entre la lengua alemana y la música a través de diversas actividades y conciertos, con un impacto significativo en la región.

La presentación en el Auditorio Juan Victoria es una oportunidad ineludible para la comunidad sanjuanina de disfrutar de la maestría del CUM y de un programa que sintetiza dos siglos de historia compartida.

El Dato

Bach & Guastavino. Concierto en conmemoración de los 200 años de amistad entre Alemania y Argentina.

Domingo 2 de noviembre, 20 horas.

Auditorio Juan Victoria

Entrada libre y gratuita.

Información en: www.corouniversitariodemendoza.com