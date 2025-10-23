El hit argentino que conquistó audiencias dentro y fuera del país, Envidiosa, tiene fecha de regreso. Netflix confirmó que la tercera temporada de la serie protagonizada por Griselda Siciliani se estrenará globalmente el próximo 19 de noviembre.

La ficción, ideada por Adrián Suar y con guion de Carolina Aguirre, retoma la vida de Vicky (Siciliani) en lo que promete ser un período de profunda redefinición personal y profesional.

Nuevas inseguridades y grandes desafíos para Vicky

Tras el éxito arrollador de sus primeras entregas —estrenadas originalmente en 2024—, la nueva temporada de 10 episodios abordará una fase de aparente madurez para la protagonista. Sin embargo, la estabilidad se pondrá a prueba.

Según el adelanto oficial de Netflix, luego de haber logrado cierta paz con sus viejas inseguridades, Vicky se enfrenta ahora a los desafíos de una relación consolidada con Matías. El guion la obligará a navegar por el complejo territorio de la vida en pareja, lidiando con interrogantes como los celos, la posibilidad de la maternidad y la ambición de afianzarse en un entorno laboral altamente competitivo.

"Lo que parecía una etapa llena de estabilidad, se transformará en un viaje de emociones y contradicciones donde Vicky deberá descubrir qué lugar tienen sus deseos... sin perder el equilibrio", anticipa la plataforma, sugiriendo que la búsqueda de la realización personal será el eje central.

Elenco de lujo y nuevas incorporaciones

Para esta tercera entrega, el reparto principal retoma sus roles, incluyendo a figuras clave como Griselda Siciliani, Esteban Lamothe, Pilar Gamboa, Violeta Urtizberea, Marina Bellati, Bárbara Lombardo, Lorena Vega, Susana Pampín y Adrián Lakerman.

Además, el elenco suma incorporaciones de peso con María Abadi y Agustín “Rada” Aristarán en nuevos personajes. La sorpresa la dan las participaciones especiales anunciadas, que contarán con la presencia de la reconocida actriz Julieta Cardinali, la estrella musical Nicki Nicole, y el humorista Sebastián Wainraich.

El retorno de Envidiosa el 19 de noviembre se perfila como uno de los grandes eventos.