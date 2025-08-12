Esta es la agenda cultural semanal
Teatro, música y actividades para toda la familia en los centros culturales locales.
En esta nueva semana de agosto, la agenda cultural se presenta atractiva y variada para los más exigentes amantes del arte. Música, teatro y actividades se suman a los centros culturales oficiales e independientes de San Juan.
Martes 12 de agosto
10.00 y 14.30 horas. “Gelato un dulce musical” en el Teatro Sarmiento. Entrada general $8000.
17.00 horas. Club de lectura “Ratones de Biblioteca” en la Casa Natal de Sarmiento destinado a personas mayores con dificultades en la visión o ceguera. Entrada libre y gratuita. Más info en el siguiente link.
22.00 horas. Martes de Jam en La Terraza con Guadalupe de la Fuente Full Band. Derecho a show $3500.
Miércoles 13 de agosto
22.00 horas. Música con “4 Funktastic” en Terraza 420. Reservas al 2645790433
Jueves 14 de agosto
16.00 horas. Plazaventura en familia: música, juegos y talleres en plazas de Capital. Plaza Evita, Rawson 885 norte. Entrada libre y gratuita.
21.30 horas. Música con “Un viaje de películas” en el Auditorio Juan Victoria. Entrada libre y gratuita.
22.00 horas. Teatro “Nunca más Mamá te vayas” en el El Invernadero Teatro. Entradas anticipadas al 264 473-8104.
Nota en desarrollo.