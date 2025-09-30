Esta es la agenda cultural semanal

El fin de septiembre nos invita a salir y disfrutar, durante la semana, de las opciones culturales que tiene San Juan para ofrecer a locales y visitantes.

Martes 30 de septiembre

21.00 horas. El Grupo de Danza Inclusiva “Amar y Ya” presenta “Como el Sol y la Luna”. Link de entradas anticipadas.

22.00 horas. Jam de Terraza 420. Noche especial de festejo “Mis dulces 26" con Guadalupe de la Fuente Full Band. Derecho a show $4000.

Miércoles 1 de octubre

21.30 horas. Festival XXXI Guitarras del Mundo 2025 en el Auditorio Juan Victoria. Entrada libre y gratuita.

Jueves 2 de octubre

19.00 horas. Pinta mi Ciudad. Presentación de murales ganadores en Museo de la Historia Urbana (Parque de Mayo). Entrada libre y gratuita.

21.00 horas. Recital de Elena Roger en el Auditorio Juan Victoria. Link de entradas anticipadas.

22.00 horas. Danza árabe con el grupo Nassibi en Baladi (Libertador 1625 Oeste). Entradas en boletería.

23.00 horas. Show de FLEMA en San Juan, en Brunder. Link de entradas anticipadas.

