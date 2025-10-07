Esta es la agenda cultural semanal

Con la llegada de octubre, los espacios culturales de San Juan renovaron sus propuestas y espectáculos para los locales y quienes visitan la provincia.

Martes 7 de octubre

21.00 horas. KAGEL 18.IX.2008, un espectáculo inmersivo de teatro musical en el Auditorio Juan Victoria. Entrada libre y gratuita.

22.00 horas. Martes de Jam con Belén Espinosa Blues Band en La Terraza 4.20. derecho a show $4000 (reservas al 2645681519)

Miércoles 8 de octubre

19.30 horas. El Estudio Alma presenta su gala anual “Cuando la músca se hace cine” en el Teatro Sarmiento. Entradas en Instituto Alma, Calle 11 y Lemos (Pocito). 

20.00 horas. “Tertulias Artísticas”, un ciclo de charlas sobre artes en el CCCG. Entrada libre y gratuita.

Jueves 9 de octubre

17.00 horas. Merlina 2 – El misterio de los robots en el Teatro Oscar Kümmel. Link de entradas anticipadas.

21.00 horas. Desde España: “Puro Flamenco”, el espectáculo de María Juncal en el Teatro Sarmiento. Link de entradas anticipadas.

21.00 horas. Música de Cámara en el Auditorio Juan Victoria. Entrada libre y gratuita.

