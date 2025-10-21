Esta es la agenda cultural semanal

Una nueva semana comenzó y, a la vez, la actividad cultural de la provincia sigue sumando eventos y espectáculos para los amantes de las artes.

Martes 21 de octubre

21.00 horas. Concierto de Piano de la Facultad de Filosofía Humanidades y Artes en el Auditorio Juan Victoria. Entrada libre y gratuita.

21.00 horas. Danza con el Instituto Fuego Gitano presenta “Sueño cumplido”. Entradas a la venta por Instituto Fuego Gitano (Mendoza 4218 Sur – Rawson)

Miércoles 22 de octubre

21.00 horas. Música de Cámara de la UNSJ en el Auditorio Juan Victoria. Entrada libre y gratuita.

21.00 horas. Estudio Granada presenta “Al compás del tiempo” en el Teatro Sarmiento. Entradas a la venta en el Instituto Centro de la Danza Granada (Av. Sarmiento 1951 Este, Lun. a Vie. de 19 a 21 hs) y en boletería del teatro el día de la función.

Jueves 23 de octubre

21.00 horas. La Banda Sinfónica de la UNSJ presenta el último concierto del año “1812” en el Auditorio Juan Victoria. Bono contribución $3000 en la boletería del espacio cultural.

21.30 horas. Concierto tributo a La Gente en el Teatro Sarmiento de la mano de Chichón Hernández. Link de entradas anticipadas.

