Esta es la agenda cultural semanal

Los últimos días de octubre siguen sorprendiendo a los amantes de la cultura con una agenda para todos los gustos.

Martes 28 de octubre

21.30 horas. Concierto de la Orquesta Escuela en el Auditorio Juan Victoria con entrada libre y gratuita.

22.00 horas. Martes de Jam en La Terraza con Zyxela MC. Derecho a show $4000.

Miércoles 29 de octubre

21.00 horas. Coro preuniversitario “Armonías en vuelo” en el Auditorio Juan Victoria con el coro de la Casa Natal de Sarmiento. Bono contribución $3000 en la boletería.

21.30 horas. Teatro “El Museo del vino”, elenco Variedad Incierta. Link para reservar entradas.

Jueves 30 de octubre

21.00 horas. Música con Fuga en Lila y AFTER OJAIO tocan en Terraza 4.20. Derecho a show $3500.

21.30 horas. Música, Tito Otiñano rinde tributo a Carlos Gardel, Luis Miguel y Roberto Carlos en el Auditorio Juan Victoria. Entrada: alimentos no perecederos.

