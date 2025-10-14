Esta es la increíble agenda cultural semanal

Comenzó una nueva semana y octubre sigue sorprendiendo con actividades culturales y distintas propuestas para todos los públicos.

Martes 14 de octubre

20.30 horas: Gala Anual del Instituto Almería en el Teatro Sarmiento. Entradas en Instituto Almería o al 2644416069

21.00 horas. Concierto de Primavera en el Auditorio Juan Victoria. Entrada general $2000.

22.00 horas. Martes de Jam en La Terraza. Derecho a show $4000.

Miércoles 15 de octubre

21.00 horas. “En Comunidad, Festival de Teatro para todo público”: obra “La Isla” entrada libre y gratuita en Teatro Oscar Kümmel en Rawson.

22.00 horas. Tributo a Bob Marley con La Mandela en La Terraza 4.20. Derecho a show $3500.

Jueves 16 de octubre

21.00 horas. “En Comunidad, Festival de Teatro para todo público”: obra “El sueño de la mujer triste” entrada libre y gratuita en Teatro Oscar Kümmel en Rawson.

21.00 horas. Flamenco con “Savia Oculta” en el Teatro del Albardón. Link de entradas anticipadas.

21.00 horas. “Moisés el musical” de la Academia STARS en el Teatro Sarmiento. Entradas a $15000 por Academia STAR.

21.30 horas. Clásicos del rock nacional con Laura Villagra, Pepe Blasco y Fabricio Pérez en Estudio T (Perito Moreno 149 Norte – Capital).

