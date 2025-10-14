Comenzó una nueva semana y octubre sigue sorprendiendo con actividades culturales y distintas propuestas para todos los públicos.

Martes 14 de octubre

20.30 horas: Gala Anual del Instituto Almería en el Teatro Sarmiento. Entradas en Instituto Almería o al 2644416069

Esta es la increíble agenda cultural semanal

21.00 horas. Concierto de Primavera en el Auditorio Juan Victoria. Entrada general $2000.

Esta es la increíble agenda cultural semanal

22.00 horas. Martes de Jam en La Terraza. Derecho a show $4000.

Esta es la increíble agenda cultural semanal

Miércoles 15 de octubre

21.00 horas. “En Comunidad, Festival de Teatro para todo público”: obra “La Isla” entrada libre y gratuita en Teatro Oscar Kümmel en Rawson.

Esta es la increíble agenda cultural semanal

22.00 horas. Tributo a Bob Marley con La Mandela en La Terraza 4.20. Derecho a show $3500.

Esta es la increíble agenda cultural semanal

Jueves 16 de octubre 

21.00 horas. “En Comunidad, Festival de Teatro para todo público”: obra “El sueño de la mujer triste” entrada libre y gratuita en Teatro Oscar Kümmel en Rawson.

Esta es la increíble agenda cultural semanal

21.00 horas. Flamenco con “Savia Oculta” en el Teatro del Albardón. Link de entradas anticipadas.

Esta es la increíble agenda cultural semanal

21.00 horas. “Moisés el musical” de la Academia STARS en el Teatro Sarmiento. Entradas a $15000 por Academia STAR.

Esta es la increíble agenda cultural semanal

21.30 horas. Clásicos del rock nacional con Laura Villagra, Pepe Blasco y Fabricio Pérez en Estudio T (Perito Moreno 149 Norte – Capital). 

Esta es la increíble agenda cultural semanal

Nota en desarrollo.