Estas son las cinco películas de música más esperadas

Nadie puede negar que la música convoca y enloquece. En ese marco, se anunció el estreno de algunas biopics imperdibles. Estas son las historias más esperadas:

The Beatles

De qué se trata: Contará la historia de la banda y sus miembros desde la perspectiva de cada uno. Serán cuatro películas.

Quién la dirige: El director es Sam Mendes.

Quiénes actúan: Recientemente se anunció el elenco del film. Paul Mescal estará en la piel de Paul McCartney, Harris Dickinson será John Lennon, Joseph Quinn interpretará a George Harrison y Ringo Starr estará a cargo de Barry Keoghan.

Cuándo se estrena: Se espera que lleguen en algún momento de 2028.

Bruce Springsteen

De qué se trata: Deliver Me From Nowhere está basada en el libro homónimo de Warren Zanes y se sitúa a principios de los ’80 durante la grabación de Nebraska, uno de los discos peculiares de la carrera de Springsteen, quien estaba experimentando un éxito arrasador.

Quién la dirige: La película está dirigida por Scott Cooper.

Quiénes actúan: Está protagonizada por Jeremy Allen White en el rol del músico, mientras que Stephen Graham es el padre de Springsteen, Paul Walter Hauser es el técnico Mike Batlan y Odessa Young el posible interés amoroso del protagonista.

Cuándo se estrena: En algún momento de este 2025.

Janis Joplin

De qué se trata: No hay una sinopsis oficial, pero la actriz protagónica dijo que se grabará en California, lugar que significó mucho para Joplin. “Desde las escaleras de San Francisco hasta las paredes de madera de Sunset Sound, el estado se convirtió en el escenario en el que exploró no solo el mundo de la música, sino también el mundo de su vibrante humanidad”, contó.

Quién la dirige: No se sabe.

Quiénes actúan: La elegida para interpretarla es Shailene Woodley.

Cuándo se estrena: No se sabe.

Michael Jackson

De qué se trata: Michael profundizará en el legado de la superestrella fallecida en 2009 a los 50 años, a través de algunas de sus recreaciones más emblemáticas.

Quién la dirige: La película está dirigida por Antoine Fuqua.

Quiénes actúan: El encargado de interpretarlo es Jaafar Jackson, sobrino del cantante y bailarín. El elenco se completa con Colman Domingo y Nia Long como los padres de Michael Jackson, Kat Graham como Diana Ross, Kendrick Sampson como Quincy Jones, Miles Teller, Laura Harrier, Jessica Sula y Liv Symone.

Cuándo se estrena: Se iba a estrenar el 3 de octubre, pero ahora la producción planea dividir la historia en dos películas.

Carole King

De qué se trata: Beautiful estará basada en el musical Beautiful: The Carole King Musical.

Quién la dirige: Lisa Cholodenko, también responsable de The Kids Are All Right.

Quiénes actúan: Daisy Edgar-Jones había sido la elegida para interpretarla, pero luego se anunció que no lo haría. Aún no hay una actriz definida.

Cuándo se estrena: La llegada de Beautiful podría demorarse ya que hubo severos cambios en la producción.

