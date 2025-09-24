En el siempre dinámico universo del streaming, Netflix ha vuelto a revolucionar su catálogo con una cuidada selección de series y películas que capturan la atención de audiencias de todo el mundo.

Desde dramas intensos y thrillers psicológicos hasta comedias ligeras y documentales fascinantes, la plataforma ha integrado producciones de diversos rincones del planeta, demostrando su apuesta por la diversidad cultural.

Black Rabbit (serie)

Cuando el dueño de un restaurante de moda de la ciudad de Nueva York permite que su turbulento hermano regrese a su vida, abre la puerta a peligros cada vez mayores que amenazan con derribar todo lo que ha construido.

Reparto: Jude Law, Jason Bateman, Cleopatra Coleman, Amaka Okafor.

Origen: Estados Unidos.

El refugio atómico (serie)

La Tercera Guerra Mundial está a punto de estallar y un grupo de multimillonarios se refugia en un búnker de lujo: Kimera Underground Park. Desde allí verán en pantallas, en un espectáculo lleno de perplejidad, cómo el mundo que conocían se va desplomando sobre sus cabezas. Y mientras fuera la situación se vuelve cada vez más aterradora, ellos disfrutarán de su pequeña ciudad exclusiva con cancha de básket, restaurante, jardín zen, coctelería, diván de psicólogo, gimnasio y spa. A eso quedará reducida su mítica condición de privilegio: a ir adaptándose a vivir en un agujero de lujo, en un universo subterráneo lleno de enigmas en el que estallarán las cuentas pendientes de dos familias atravesadas por una herida del pasado.

Reparto: Miren Ibarguren, Joaquín Furriel, Natalia Verbeke, Carlos Santos, Montse Guallar.

Origen: España.

Y ella dijo quizás (película)

2025 - Dir: Buket Alakus, The Chau Ngo

De Hamburgo a Estambul. Mavi, que se crió en Alemania, descubre que procede de una acaudalada dinastía turca y entra en un mundo de lujos que pone a prueba su relación.

Reparto: Beritan Balci, Sinan Güleç, Caro Daur, Serkan Çayoglu, Meral Perin.

Origen: Alemania.

Nombre artístico: Charlie Sheen (película)

2025 - Dir: Andrew Renzi

Después de 7 años sobrio, Charlie Sheen habla con franqueza de su ascenso a la fama y su caída pública, acompañado por familiares y amigos que comparten historias inéditas de su viaje por el estrellato, sus luchas y su redención.

Reparto: Charlie Sheen, Jon Cryer, Denise Richards, Ramon Estevez, Heidi Fleiss.

Origen: Estados Unidos.

