En la previa de un fin de semana XL, la plataforma Netflix recomendó nuevas películas que están captando la atención de los más exigentes suscriptores.

Una vida honrada

2025 - Dir: Mikael Marcimain

Simon llega a Lund lleno de expectativas y listo para que su vida realmente comience, pero rápidamente se decepciona con la facultad de derecho. Durante una violenta marcha de protesta conoce a la joven anarquista Max y se enamora. Ella lo deslumbra con un mundo de excesos, mentiras y enormes riesgos, y cuando él se da cuenta del daño causado, ya es demasiado tarde para escapar.

Reparto: Simon Lööf, Nora Rios, Willy Ramnek Petri, Nathalie Merchant.

Duración: 122 minutos.

Origen: Suecia.

Los diamantes de Amberes: El robo del siglo

2025 - Dir: Mark Lewis

En 2003, unos ladrones de élite perpetraron un robo histórico en una cámara acorazada supuestamente irrompible del impenetrable Diamond Center de Amberes, llevándose cientos de millones en gemas.

Reparto: documental.

Duración: 96 minutos.

Origen: Estados Unidos.

Mi año en Oxford

2025 - Dir: Iain Morris

Anna, una ambiciosa estudiante estadounidense, viaja a Oxford para cumplir su sueño, pero se encuentra con un encantador británico que esconde un secreto y cambia la vida de ambos.

Reparto: Sofia Carson, Corey Mylchreest, Dougray Scott, Catherine McCormack, Harry Trevaldwyn.

Duración: 112 minutos.

Origen: Estados Unidos.

Fuente: IndieHoy