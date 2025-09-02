Comenzando la semana, la popular plataforma Netflix comunicó a los suscriptores, las novedades ya disponibles en su catálogo.

Las maldiciones (serie)

En el norte argentino, la hija del gobernador es secuestrada por su hombre de confianza mientras se vota la sanción de una ley crucial de explotación del litio. A medida que se revelan las motivaciones del secuestrador, sale a la luz una trama secreta que empezó a gestarse hace 13 años y que desnuda la verdadera naturaleza del poder y las maldiciones de la filiación.

Reparto: Leonardo Sbaraglia, Gustavo Bassani, Alejandra Flechner, Mónica Antonópulos, Emiliano Kaczka.

Fecha de estreno: 12 de septiembre.

Black Rabbit (serie)

Cuando el dueño de un restaurante de moda de la ciudad de Nueva York permite que su turbulento hermano regrese a su vida, abre la puerta a peligros cada vez mayores que amenazan con derribar todo lo que ha construido.

Reparto: Jude Law, Jason Bateman, Cleopatra Coleman, Amaka Okafor.

Fecha de estreno: 18 de septiembre.

Incontrolables (serie)

Una policía de un pequeño pueblo sospecha que la escuela local para adolescentes con problemas y su carismática (pero peligrosa) fundadora no son lo que aparentan.

Reparto: Mae Martin, Toni Collette, Sarah Gadon, Alyvia Alyn Lind, Sydney Topliffe.

Fecha de estreno: 25 de septiembre.

La casa Guinness (serie)

Sigue las secuelas de la muerte del magnate cervecero, Sir Benjamin Guinness, y el gran impacto de su testamento en el destino de sus cuatro hijos adultos: Arthur, Edward, Anne, Ben, y otros dublineses afectados por la expansión del imperio Guinness.

Reparto: Louis Partridge, Anthony Boyle, Emily Fairn, Fionn O'Shea, David Wilmot.

Fecha de estreno: 25 de septiembre.

Fuente: IndieHoy