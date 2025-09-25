Fabián Barrera: «Es una composición propia de flamenco romántico»

Este jueves, la música llegó a la pantalla de Canal 13 San Juan de la mano de Fabián Barrera, integrante de Los Parhelios y el anuncio de un nuevo tema musical.

Entrevistado por Jorge Olivero, el músico local comentó: “Estamos contentos por un nuevo lanzamiento este jueves 25 de septiembre junto a Mariana Clemensó. Se ha creado una canción propia que estará disponible en todas las plataformas digitales desde las 21 horas”, comenzó diciendo, vía telefónica, el entrevistado.

“Es una composición propia que se fue para el lado del flamenco romántico y se nos ocurrió convocarla a Mariana, quien hizo una interpretación muy linda y, por esto, pensamos en llevarlo un poco más allá y, por esto, armamos un video muy lindo, con bailarinas y todo tiene mucha magia. El video se grabó en Tierras Negras porque es muy lindo el lugar y nos venía muy bien para el video”, detalló Barrera.

Acerca de las dificultades económicas que enfrente el sector cultural, el músico aseguró: “Hay que hacer cosas para salir, los meses de invierno han sido duros con respecto a los eventos privados, pero de a poco, con la llegada del calor se empieza a activar el movimiento, gracias a Dios. En los momentos de quietud, siempre estamos creando”, explicó el integrante de Los Parthelios.

Sobre lo que se viene en la agenda de la agrupación, Fabián explicó: “Tenemos buenas expectativas y con ganas de salir un poco más de la provincia. Si bien hay viajes, queremos hacer base y quedarnos un poco más tiempo fuera. En San Juan siempre hay movimiento pero ya le hemos dado tres vueltas. La idea es conseguir público nuevo. Nos gustaría ir a Córdoba a golpear puertas para que nos conozcan”.

Nuevo nombre

El entrevistado se refirió al nuevo nombre de la banda: “Los Parhelios es algo muy nuevo y de a poco se va instalando entre la gente que nos sigue. Ya nos identifican, pero fue un trabajito de instalar el otro nombre. Sintonía no se podía ocupar por un tema de derechos sobre todo en los temas dentro de las plataformas”, cerró el músico.