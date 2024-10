Fabricio Montilla: "El show será una fiesta, un fuego que convoca"

Este viernes 27 de septiembre el Teatro del Bicentenario presentará a Fabricio Montilla y su sexto disco "Encendido". El reconocido músico local presentará un show inmersivo, un encuentro sensorial con sus nuevas canciones electro pop, house, R&B, indie y reguetón en la Sala Auditórium.

En contacto con Diario 13 San Juan y adelantando algunos de los momentos que se vivirán en el show, Fabricio comentó: "El show está pensado desde una mirada escénica ya que, varios de los que participamos somos artistas, como por ejemplo el iluminador Fernando Torres diseñó una puesta lumínica específica, o Julia de Nardi que bailará en el show. Yo también, que me dedico al teatro, pensamos en un show que tiene esta recepción y momentos en donde el público puede participar y esta idea de que sea una especie de rave o pequeña fiesta dentro del teatro, ya que el género del disco encendido es más pop, cosas urbanas. Tiene una lógica como el set de un DJ, porque es como todo enganchado y será un espectáculo súper dinámico".

"Estoy re contento porque después de que salió el disco en junio, en todo este tiempo hemos estado trabajando en esto que va a suceder y ahora viene, para mí, la parte más entretenida que es tocar en vivo. Vendrán más shows acá en la provincia y en otras".

Siguiendo en la línea de esta atípica presentación, Montilla comentó que también habrá un "after": "Después del concierto en un lugar que la gente que vaya al show se va a enterar. Será una fiesta para que esto sea una experiencia social, un fuego que convoca a la gente a su alrededor y en este momento de virtualidad me gustó la idea de pensar en este fuego que convoca, con un show que es la previa y el after".

Este nuevo disco, contemporáneo y maduro a la vez, presenta la proyección nacional del artista. Su presentación en el Teatro Bicentenario será el show más importante del año en San Juan.

“Encendido” fue producido por Kevin Borensztein, quien trabajó con No Lo Soporto, Intrépidos Navegantes, Indios, Leo García, Marcelo Moura, Clara Cava, Mompox, Avant Press de Leo García y El Chacal y los Alpes Floreados.

Las entradas anticipadas se pueden conseguir ingresando al siguiente link.



TRACKLIST

1. Herida

2. Ramón

3. Latidos

4. Bienvenida

5. Encendido

6. California feat Esha

7. Quiero