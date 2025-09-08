El periodismo cultural argentino sufrió una gran pérdida este lunes con la confirmación de la muerte de Juan Ortelli, reconocido periodista y editor, figura central en la escena del freestyle nacional. Tenía 43 años y, según informó su familia, falleció por causas naturales.

Ortelli dejó una huella significativa en los medios y en la cultura joven. Entre 2013 y 2018 dirigió la edición argentina de la revista Rolling Stone, etapa en la que promovió la difusión de nuevas expresiones artísticas y sociales, acercando el periodismo musical a fenómenos emergentes de la época.

Su vínculo con el hip hop y el rap fue otro de los pilares de su trayectoria. Como jurado en la Freestyle Master Series (FMS) y en diversos eventos, se convirtió en una voz autorizada dentro del movimiento, acompañando el crecimiento del freestyle en la Argentina y la región.

La noticia de su fallecimiento fue compartida en un primer momento por el escritor Pablo Plotkin y luego confirmada por su familia a través de un mensaje en redes sociales: “Con profundo pesar y desazón informo a la comunidad periodística, artística, del rap y allegados, que por causas naturales ha fallecido mi gran y amado hermano Juan”.