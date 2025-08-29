Federico Caballero: "Queremos motivar a los sanjuaninos con nuestras actividades"

Este viernes 29 de agosto, el móvil de Canal 13 San Juan llegó hasta la sede las Bibliotecas Populares y allí, su director Federico Caballero dio detalles de las actividades previstas para este fin de semana con motivo del Día del Lector.

“En conjunto con la Sociedad Argentina de Escritores sede San Juan a cargo del escritor Maximiliano Martín, se va a realizar una suelta de poemas de escritores argentinos consagrados contemporáneos, como también de autores sanjuaninos. Esa actividad se realiza a nivel nacional por SADE y, habrá muchos puntos del país donde de manera simultánea, de 10 a 18 horas, se va a estar repartiendo poesía en distintos puntos del país”, aseguró Caballero.

Acerca de lo que San Juan tiene previsto para esta actividad, el funcionario sumó: “Vamos a estar acompañando a SADE San Juan desde las 9 a las 13 horas aproximadamente en el cruce de las peatonales. A las 10.30 haremos una suelta de libros, tenemos mucho material que entregaremos a todo sanjuanino que esté de paseo o trabajando en el centro, lo que ellos gusten”.

Septiembre

Por si esto fuera poco, Federico adelantó nuevos eventos literarios organizados por la Dirección de Bibliotecas Populares: “Tenemos el viernes 5 de septiembre de 9 a 12 horas, un trabajo conjunto con la Municipalidad de Santa Lucía que realizaremos una actividad con las bibliotecas populares de ese departamento van a exhibir todo su material y también, dando lectoescritura a alumnos de escuelas cercanas a la plaza departamental. Nosotros haremos un taller de origami, de ilustración, mostrando nuestros libros de manga e historietas sumada las propuestas del Municipio y sus actividades para escuelas primarias y secundarias”, cerró el director.