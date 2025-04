Federico Scaglia y Giuliana Paint suben a escena con "Entre dos Puertas"

Este fin de semana, el teatro llega a la Sala Auditórium del TB y de la mano del director Marcelo Villanueva Meyer con la obra “Entre dos Puertas”.

Por este motivo, Gustavo Martínez en el programa “Mirá quién habla” recibió en los estudios de Canal 13 a Federico Scaglia y Giuliana Paint quienes dieron detalles de su presentación.

Para comenzar, la actriz explicó: “Estamos invitando a todos a la despedida de la obra que comenzó hace dos años y nos vamos a lo grande, en el Teatro del Bicentenario en esta última función”, aseguró la invitada.

“Con esta obra tuvimos la fortuna de hacer un viajecito porque nos invitaron a La Pampa, Santa Rosa y fue una gran oportunidad”, sumó.

Acerca de la obra, Federico Scaglia dio detalles y comentó: “Anahí Beltrán es la autora de la obra y trata sobre un espacio entre la vida y la muerte donde seis personajes debaten pasar entre esas dos puertas”.

“Esta puesta invita al espectador a ver las cosas simples de cada día, que luego resultan importantes: el afecto con tus seres queridos o el saludo y la vida te cambia en un segundo”, explicó el actor.

Paint se refirió al mensaje que deja “Entre dos Puertas”: “Es una bajada de línea, demostrar que vivimos tan cegados día a día que es momento de pararse a pensar”, aseguró la invitada.

Para cerrar, los artistas hablaron de la actualidad teatral: “Es muy difícil captar al público, en San Juan no hay espectadores abocados al teatro y, cuando llega algo nacional competimos con eso. Cuando hablo con amigos me dicen que no les gusta o no saben de teatro pero en realidad no se permiten conocer lo que se hace en la provincia. Muchas veces hablan desde el desconocimiento”, explicó Scaglia.

“Es el momento de darle el lugar al teatro, al arte porque no se le da la importancia que se necesita porque el teatro, la actuación cuentan nuestra historia, nuestra identidad y hay que darle importancia”, cerró Giuliana Paint.

El Dato

“Entre dos Puertas”

Elenco “Las Aventuras de Poseidón”

Sábado 26 de abril, 21.30 horas

Sala Auditórium, Teatro del Bicentenario

Link de entradas anticipadas.