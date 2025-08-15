Este viernes, los jardines del Centro Cultural Conte Grand se transformaron en el escenario de la Feria Multiespacio, una propuesta que fusionó la música electrónica con los productos de más de 70 emprendedores. La actividad, organizada por Juan Pablo Oviedo y Valentina Benedetti, se llevó a cabo de 15 a 19 horas y atrajo a numerosas familias sanjuaninas.

En diálogo con el móvil de Canal 13, los organizadores expresaron su satisfacción con la jornada. “Es una actividad que puede disfrutar toda la familia”, afirmó Oviedo, quien destacó el rol de la música electrónica en el evento: "Sirve de mucho para ambientar, para acompañar, y bueno, nos hemos acoplado a la feria".

La respuesta del público fue muy positiva. Los padres se mostraron contentos por encontrar "lindos precios", mientras que, según Benedetti, "los niños se han vuelto locos con esta feria, con los regalos".

Además de los DJs que tocaron en vivo, la feria contó con espacios gastronómicos y una gran variedad de productos de los emprendedores. Benedetti explicó que la idea de organizar este evento surgió hace tres años, luego de ver los precios atractivos que se ofrecían en otras ferias. "Ahí surgió la idea, se me ocurrió comenzar a organizar una y creé un grupo de emprendedores que empezó a agrandarse cada vez más y ya son más de 6.000 en el grupo. A casi todos los feriantes los conozco", comentó.

La organizadora resaltó la calidad del espacio elegido. "El Conte Grand es un espacio que todos quieren estar porque está buenísimo". Con tres años de trayectoria, la Feria Multiespacio se ha consolidado como un evento familiar donde niños y adultos pueden convivir en un ambiente de disfrute.