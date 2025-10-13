Ferias y regalos en la previa del Día de la Madre

A pocos días del festejo del Día de la Madre, emprendedores y artesanos se están organizando para realizar ferias de regalos, sorpresas y precios especiales.

En distintos puntos de la provincia, los hacedores exhibirán sus creaciones especiales para homenajear a mamá.

El recorrido comienza el viernes 17 de octubre, los jardines del Auditorio Juan Victoria esperan al público con “Feria and.arte” a partir de las 18 hasta las 00 horas para disfrutar de stands de diseñadores, artesanos y food trucks.

El sábado 18, será el turno de “La Lolita”, de 17.30 a 22.30 también en los espacios verdes del Juan Victoria con entrada libre y gratuita.

Nota en desarrollo.