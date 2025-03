Fernando Aguilera: "Hacemos canciones a las que nadie les da pelota"

Con un importante recorrido en la música sanjuanina, Fernando Aguilera habló con Diario 13 San Juan para invitar a los fanáticos del los espectáculos en vivo, a un show imperdible este fin de semana.

La cita es este viernes 7 de marzo a las 22 horas en un reconocido bar de Rivadavia, cuando Cantando Bajo Trío suba a escena con un repertorio especialmente preparado para la ocasión.

En contacto con Diario 13 San Juan, el ex líder de Roxana Porcellana comentó: “Vamos a hacer un repasito de canciones muy lindas de rock argentino. Somos un trío acústico que hacemos covers pero también, hay un segmento en donde toco canciones mías y también, el bajista hace una demostración de destreza porque es un animal lo toca el bajo”, comentó el músico.

Luego el entrevistado se refirió a su compañero en el espectáculo y dijo: “El Chelo Rodríguez es un músico de Buenos Aires que está viviendo en San Juan hace un par de años, músico callejero y una vez escuchándolo tocar lo secuestré para mí, me dije ‘con este tengo que hacer algo’. Así que armamos el dúo y, desde hace un tiempo, se nos unió en la percusión Joe Torres y tenemos una selección muy particular de canciones para hacer, que son los temas que no se tocan en los bares y que a mí me gustan mucho. Está muy bueno, es muy completo”.

“Podemos hacer canciones de Virus, de los Redondos, de Soda, Bersuit, Serú Girán, Charly García, Spinetta… es muy variado el repertorio porque son canciones conocidas a las que nadie les da pelota. Pienso que hay que entregarle al público otras listas, otras propuestas”.

Para cerrar, Fernando Aguilera aseguró: “Este es el primer show del año, estamos inaugurando la agenda 2025 con el proyecto y esperamos que vaya mucha gente. Luego del show hay fiesta retro para bailar un rato”.

El Dato

Cantando Bajo Trío

Viernes 7 de marzo, a las 22 horas

Vintage Lounge Bar (Ignacio de la Roza 1974 oeste, local 2 y 3 Paseo Oeste, Rivadavia)

Derecho a show: $3000