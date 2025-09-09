El Ministerio de Turismo, Cultura y Deportes de San Juan lanzó la convocatoria oficial para proyectos musicales que deseen formar parte de la Fiesta Nacional del Sol 2025, que se celebrará los días 20, 21 y 22 de noviembre en el departamento Pocito.

El llamado está dirigido a cantautores, autores, compositores e intérpretes sanjuaninos, tanto solistas como bandas, con el objetivo de impulsar el desarrollo de la música local y brindar un espacio de proyección provincial y nacional dentro del mayor evento cultural de San Juan.

Inscripciones y requisitos

Las postulaciones deberán realizarse exclusivamente a través de la página web oficial www.fiestanacionaldelsol.com, entre el 28 de agosto y el 20 de septiembre de 2025, hasta las 23:30 horas.

Cada proyecto musical deberá presentar información completa sobre sus integrantes, datos de contacto del representante o manager, reseña artística, antecedentes de presentaciones, rider técnico y material actualizado (fotos, links a plataformas digitales y redes sociales). No se aceptará documentación en formato físico.

Podrán participar todos los mayores de 16 años, y en el caso de menores de edad, será indispensable la autorización de madre, padre o tutor.

Plataforma de proyección

La Fiesta Nacional del Sol busca consolidarse como una vidriera para los talentos sanjuaninos, ofreciendo escenarios donde la música local pueda exhibirse frente a un público masivo y diverso, fortaleciendo al mismo tiempo las industrias culturales de la provincia.

El simple hecho de inscribirse implica la aceptación de las bases y condiciones, disponibles en el sitio oficial.

Con esta convocatoria, el Gobierno de San Juan renueva su compromiso de apoyar a los artistas emergentes y a quienes ya cuentan con una trayectoria, invitándolos a ser parte de una de las celebraciones culturales más importantes del país.

Bases y condiciones

Formulario de inscripción