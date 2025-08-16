Durante este fin de semana, el Centro Cultural Conte Grand se transformará en escenario de una experiencia única: Xumec, el primer circo criollo con temática sanjuanina. La propuesta, íntegramente local, combinará acrobacias, música y humor en un homenaje a la tierra y a la cultura regional.

Con seis funciones distribuidas entre el sábado 16 y el domingo 17 de agosto —a las 17, 19 y 21— el espectáculo recreará leyendas y mitos tradicionales a través de personajes emblemáticos como Blanca Parra y Tinto.

Conte Grand on Instagram: "Se viene CIRCO XUMEC para el día del niño en el Conte 🎪🤹🧚‍♀️💫🦕🎉 Un homenaje a nuestra tierra, nuestra cultura y nuestra gente. Un viaje mágico guiado por el Espíritu del Sol 🌞, con acrobacias, música en vivo, humor y emoción. 📅 Sábado 16 y Domingo 17 de Agosto 🎟 entradas en https://avantti.io/events/circo-xumec/(linken bio)y aprovechá el precio especial de preventa. ;Las funciones comienzan muy pronto y los lugares son limitados! @drmarorrego @guidoromerook @eduvarelaoro @marcelazegaib @soyelposho @sisanjuanok @turismoculturaydeporte @cultura.sanjuan @alquimiaproducciones.sj"

El estreno, enmarcado en los festejos por el Día del Niño, incluirá además una feria temática de emprendedores y actividades para los más chicos, tales como batallas medievales y experimentos de ciencia recreativa.

Organizado por Alquimia Producciones, Xumec tendrá una impronta solidaria: parte de lo recaudado por la venta de entradas será destinado a niños en situación de vulnerabilidad.

Link de entradas anticipadas.