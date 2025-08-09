Fin de semana de ferias en San Juan: artesanías, emprendedores y solidaridad

El Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte de San Juan propone dos ferias para este fin de semana, con actividades que combinan tradición, emprendimiento y compromiso social.

La primera cita será el sábado 9 de agosto, de 12 a 18 horas, en los jardines del Mercado Artesanal Luisa Escudero (España y 25 de Mayo). Bajo el lema “Homenaje a los artesanos que preservan nuestra historia”, la jornada reunirá a destacados artesanos tradicionales que exhibirán piezas únicas de orfebrería, cerámica, tallado en madera y tornería, entre otros oficios. Además, se rendirá reconocimiento a los artesanos premiados en la Expo Rural 2025. El evento contará con shows en vivo y un espacio gastronómico para disfrutar en familia.

El domingo 10 será el turno de la feria de emprendedores “El Paseito”, que tendrá lugar en los jardines del Auditorio Juan Victoria, de 17 a 21:30 horas. Más de 100 emprendedores locales ofrecerán productos para todos los gustos y edades. La propuesta incluirá patio gastronómico, entretenimiento infantil y música funcional.

La solidaridad será protagonista de esta jornada: quienes asistan podrán colaborar con juguetes, productos de higiene personal, pañales y otros elementos útiles que serán entregados, a través de la organización Cuvhoni, a niñas y niños internados en el Hospital de Niños.

Ambas actividades tendrán entrada libre y gratuita, invitando al público a disfrutar de una experiencia cultural, creativa y solidaria.