El Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte de San Juan propone dos ferias para este fin de semana, con actividades que combinan tradición, emprendimiento y compromiso social.

La primera cita será el sábado 9 de agosto, de 12 a 18 horas, en los jardines del Mercado Artesanal Luisa Escudero (España y 25 de Mayo). Bajo el lema “Homenaje a los artesanos que preservan nuestra historia”, la jornada reunirá a destacados artesanos tradicionales que exhibirán piezas únicas de orfebrería, cerámica, tallado en madera y tornería, entre otros oficios. Además, se rendirá reconocimiento a los artesanos premiados en la Expo Rural 2025. El evento contará con shows en vivo y un espacio gastronómico para disfrutar en familia.

Fin de semana de ferias en San Juan: artesanías, emprendedores y solidaridad

El domingo 10 será el turno de la feria de emprendedores “El Paseito”, que tendrá lugar en los jardines del Auditorio Juan Victoria, de 17 a 21:30 horas. Más de 100 emprendedores locales ofrecerán productos para todos los gustos y edades. La propuesta incluirá patio gastronómico, entretenimiento infantil y música funcional.

La solidaridad será protagonista de esta jornada: quienes asistan podrán colaborar con juguetes, productos de higiene personal, pañales y otros elementos útiles que serán entregados, a través de la organización Cuvhoni, a niñas y niños internados en el Hospital de Niños.

Ambas actividades tendrán entrada libre y gratuita, invitando al público a disfrutar de una experiencia cultural, creativa y solidaria.