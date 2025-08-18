Alfonso “Fonsi” Velasco, fundador e histórico integrante de Inti Huama, pasó por el programa Entre Vistas y repasó su vida ligada a la música, sus anécdotas arriba y abajo del escenario, y las emociones que lo acompañaron a lo largo de más de cinco décadas de trayectoria.

Entre recuerdos, confesiones y reflexiones, el músico sanjuanino abrió su corazón y dejó claro que la música no solo fue su vocación, sino también un refugio en tiempos de dolor y un motivo de celebración en los de felicidad. “Desde los 12 años estoy con la guitarra. Ahora tengo 76, así que hacé las cuentas: más de 50 años ligado a la música”, comenzó.

"La primera vez en un escenario fue puro nervio, sobre todo por la responsabilidad de interpretar lo que un poeta dejó escrito”, recordó Fonsi

Velasco contó que en 1968 nació Inti Huama como un cuarteto vocal. “Éramos dos amigos, Mario y yo, y después se sumaron más. Con el tiempo, por distintas razones, el grupo se disolvió, yo me fui de viaje de estudios de la Escuela Industrial, y más tarde retomamos formando un trío con Manuel. Desde ahí no paré nunca más”, recordó.

El Auditorio Juan Victoria, emblema cultural de San Juan, también fue parte de sus memorias: “Hicieron la prueba de tirar un clavo en el escenario y en la última butaca se escuchaba. Es una obra estructural maravillosa, aunque claro, genera más nervios al momento del debut”.

Anécdotas y guitarras

El músico evocó sus años de giras internacionales, con episodios que hoy recuerda con humor. “En un camping de París me puse a tocar la guitarra y se empezó a juntar gente. De pronto, todos mis compañeros se fueron con sus amigas y yo quedé solo con mi guitarra. Así que bueno, era un llamador”, contó entre risas.

Sobre el poder de la música en lo personal, admitió: “La guitarra alguna amiga me trajo, no muchas. Pero sí creo que quien tiene una expresión artística tiene una ventaja. Cantar, tocar o recitar abre una puerta para que los demás te conozcan”.

“Para mí Inti Huama ha sido una parte fundamental de mi vida. En momentos felices y también en los más duros, la música me ayudó muchísimo”, confesó. Aunque en una etapa decidieron despedirse del público, el grupo volvió a reunirse. “Cuando nos despedimos creímos que era un ciclo cumplido. Pero después la gente nos pedía que siguiéramos, y con la pandemia decidimos retomar. Hoy seguimos con Mario, Pancho, y se sumaron Eduardo Chirino y Kika Gutiérrez. La gente nos respeta y eso nos impulsa”.

Consultado sobre la posibilidad de sostenerse económicamente solo con la música, Velasco fue sincero: “Aquí en San Juan es difícil vivir estrictamente de la música popular. En Córdoba, Santa Fe o Buenos Aires hay más demanda. Yo siempre tuve un trabajo paralelo, en higiene y seguridad laboral”.

Aunque reconoce el talento de las nuevas generaciones, Fonsi mantiene sus preferencias: “Me gusta más la música de mi época, se entendía más. Respeto todas las expresiones, pero el reguetón o el rap no me atrapan. Igual, siempre hay algo rescatable”.

Sobre el uso de la tecnología, fue claro: “Nosotros lo más tecnológico que tenemos son las guitarras electroacústicas. A mí me gusta lo natural. El autotune, esas cosas que distorsionan, no me atraen. Prefiero una voz pura, como la de un Luis Miguel o el Chaqueño Palavecino”.

El gran sostén

Fonsi no dudó en destacar el apoyo incondicional de su entorno: “Mi compañera me conoció en la música y siempre me bancó. Nunca tuve problemas por la noche o los ensayos. Si uno lo hace responsablemente, no hay inconvenientes”. Y agregó: “Hoy lo que más quiero es volver a casa después de cada show. Antes, siendo más joven, uno se iba a un asado o a seguir tocando, pero ahora las ganas son de volver a casa, con mi familia”.

En un momento íntimo de la charla, Velasco habló de la dualidad entre los recuerdos felices y los dolores más profundos: “Si tengo que dividir mi vida, hay dos cosas: la felicidad de encontrar el amor, tener hijos y nietos, y el dolor de la pérdida de una hija. Fue un golpe muy duro, pero aprendí que no se puede mirar atrás. Te apoyás en lo que tenés: la familia, los amigos, la música”.

Reconoció que aún llora al recordarla: “Las lágrimas limpian el alma. Si hay que llorar, se llora. Ayer mismo lloré, en su aniversario”. Cuando le preguntaron qué pediría si se encontrara con Aladin, no dudó: “Mantener a mis seres queridos conmigo el mayor tiempo posible, y con salud”.

Finalmente, se definió de manera sencilla: “Soy un tipo simple. Trato de ser honesto, de no hacerle mal a nadie, de caer bien. No busco otra cosa que hacer las cosas bien y que la gente me respete como soy”.