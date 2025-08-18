Alfonso “Fonsi” Velasco, fundador e histórico integrante de Inti Huama, pasó por el programa Entre Vistas y repasó su vida ligada a la música, sus anécdotas arriba y abajo del escenario, y las emociones que lo acompañaron a lo largo de más de cinco décadas de trayectoria. 

Entre recuerdos, confesiones y reflexiones, el músico sanjuanino abrió su corazón y dejó claro que la música no solo fue su vocación, sino también un refugio en tiempos de dolor y un motivo de celebración en los de felicidad. “Desde los 12 años estoy con la guitarra. Ahora tengo 76, así que hacé las cuentas: más de 50 años ligado a la música”, comenzó. 

"La primera vez en un escenario fue puro nervio, sobre todo por la responsabilidad de interpretar lo que un poeta dejó escrito”, recordó Fonsi

Entre Vistas14/08 | Alfonso “Fonsi” Velasco - Inti Huama (Parte 1)

Velasco contó que en 1968 nació Inti Huama como un cuarteto vocal. “Éramos dos amigos, Mario y yo, y después se sumaron más. Con el tiempo, por distintas razones, el grupo se disolvió, yo me fui de viaje de estudios de la Escuela Industrial, y más tarde retomamos formando un trío con Manuel. Desde ahí no paré nunca más”, recordó.

El Auditorio Juan Victoria, emblema cultural de San Juan, también fue parte de sus memorias: “Hicieron la prueba de tirar un clavo en el escenario y en la última butaca se escuchaba. Es una obra estructural maravillosa, aunque claro, genera más nervios al momento del debut”.

Anécdotas y guitarras

El músico evocó sus años de giras internacionales, con episodios que hoy recuerda con humor. “En un camping de París me puse a tocar la guitarra y se empezó a juntar gente. De pronto, todos mis compañeros se fueron con sus amigas y yo quedé solo con mi guitarra. Así que bueno, era un llamador”, contó entre risas.

Sobre el poder de la música en lo personal, admitió: “La guitarra alguna amiga me trajo, no muchas. Pero sí creo que quien tiene una expresión artística tiene una ventaja. Cantar, tocar o recitar abre una puerta para que los demás te conozcan”.

“Para mí Inti Huama ha sido una parte fundamental de mi vida. En momentos felices y también en los más duros, la música me ayudó muchísimo”, confesó. Aunque en una etapa decidieron despedirse del público, el grupo volvió a reunirse. “Cuando nos despedimos creímos que era un ciclo cumplido. Pero después la gente nos pedía que siguiéramos, y con la pandemia decidimos retomar. Hoy seguimos con Mario, Pancho, y se sumaron Eduardo Chirino y Kika Gutiérrez. La gente nos respeta y eso nos impulsa”.

Consultado sobre la posibilidad de sostenerse económicamente solo con la música, Velasco fue sincero: “Aquí en San Juan es difícil vivir estrictamente de la música popular. En Córdoba, Santa Fe o Buenos Aires hay más demanda. Yo siempre tuve un trabajo paralelo, en higiene y seguridad laboral”.

Aunque reconoce el talento de las nuevas generaciones, Fonsi mantiene sus preferencias: “Me gusta más la música de mi época, se entendía más. Respeto todas las expresiones, pero el reguetón o el rap no me atrapan. Igual, siempre hay algo rescatable”.

Sobre el uso de la tecnología, fue claro: “Nosotros lo más tecnológico que tenemos son las guitarras electroacústicas. A mí me gusta lo natural. El autotune, esas cosas que distorsionan, no me atraen. Prefiero una voz pura, como la de un Luis Miguel o el Chaqueño Palavecino”.

Entre Vistas14/08 | Alfonso “Fonsi” Velasco - Inti Huama (Parte 2)

El gran sostén

Fonsi no dudó en destacar el apoyo incondicional de su entorno: “Mi compañera me conoció en la música y siempre me bancó. Nunca tuve problemas por la noche o los ensayos. Si uno lo hace responsablemente, no hay inconvenientes”. Y agregó: “Hoy lo que más quiero es volver a casa después de cada show. Antes, siendo más joven, uno se iba a un asado o a seguir tocando, pero ahora las ganas son de volver a casa, con mi familia”.

En un momento íntimo de la charla, Velasco habló de la dualidad entre los recuerdos felices y los dolores más profundos: “Si tengo que dividir mi vida, hay dos cosas: la felicidad de encontrar el amor, tener hijos y nietos, y el dolor de la pérdida de una hija. Fue un golpe muy duro, pero aprendí que no se puede mirar atrás. Te apoyás en lo que tenés: la familia, los amigos, la música”.

Reconoció que aún llora al recordarla: “Las lágrimas limpian el alma. Si hay que llorar, se llora. Ayer mismo lloré, en su aniversario”. Cuando le preguntaron qué pediría si se encontrara con Aladin, no dudó: “Mantener a mis seres queridos conmigo el mayor tiempo posible, y con salud”.

Finalmente, se definió de manera sencilla: “Soy un tipo simple. Trato de ser honesto, de no hacerle mal a nadie, de caer bien. No busco otra cosa que hacer las cosas bien y que la gente me respete como soy”.