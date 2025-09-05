Franco Saglietti: «Ahora las redes cambian mucho la jugada»

Este viernes y anticipándose al fin de semana, Franco Saglietti llegó a Canal 13 San Juan para dar detalles de la presentación de Francisca y los exploradores en la provincia.

Recibido en el programa “Jorge por la mañana”, el invitado comentó: “Cuando comencé a componer canciones, sentía que había un ente surreal que me ayudaba con letras y lo llamé Francisca y los exploradores responde más a mi modo nómade y mis ganas de viajar”, comenzó diciendo el invitado.

Luego sumó: “La banda ha experimentado en varios estilos pero, apenas empiezo a cantar todo se va hacia el indie que es un estilo que no tiene muchos años en la industria, es una música que te puede acompañar, que tiene buenas líricas y que ha sabido reinventarse con un sonido sofisticado. Con ascendencia en el pop, en el rock nacional y en Argentina está cobrando mucha relevancia”, expresó Franco en el piso del canal.

Acerca de la banda, el compositor dijo: “En Buenos Aires somos un sexteto, batería, guitarra, bajo, piano y coros pero también, puedo salir a cantar en solitario -que es como nació la banda-, y en esta ocasión así me presentaré y haré un híbrido, una mezcla entre la guitarra, las máquinas con un contenido acústico e íntimo que también se puede bailar”.

La música en la actualidad

Sobre la música en tiempos de redes sociales, Franco comentó: “Tengo diez años de trayectoria, no estoy empezando. Creo que la música es una gran compañera que abre puertas, a mí me hizo viajar un montón, te abre puertas. Personalmente me pasaron cosas importantes, sin embargo no es tarea fácil, hay que estar actualizándose todo el tiempo, estudiando, vinculándose, lidiando con los ‘tiburones de la industria’ que no son fáciles por la competencia, pero hay herramientas que han sabido democratizar de alguna forma. Yo creo que las redes a veces nublan un poco el camino pero a otros nos han abierto puertas, creo que cambiaron mucho la jugada. Puedo observar eso a través de colegas que han hecho su camino por ahí. Creo en el poder de la música, me apoyo en eso cuando no me cierra el Excell para seguir”, concluyó el invitado.

El Dato

Francisca y los Exploradores

Sábado 6 de septiembre, a las 19 horas

Panda House. Ciclo Bambú (Orellano 4352 Rivadavia)

Link de entradas anticipadas