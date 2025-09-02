Gabriel Dávila Kurbán: «Este festival tendrá conciertos extraordinarios»

En el comienzo de un nuevo mes cargado de propuestas, este martes en “Mirá quién habla”, el músico Gabriel Dávila Kurbán se conectó con Canal 13 San Juan para dar detalle del Festival Cuyo Contemporáneo que se realizará en la provincia del 10 al 14 de septiembre.

Entrevistado por Romina González y Gustavo Martínez, el artista comenzó diciendo: “Estamos a pleno con toda la preparación del Festival Cuyo Contemporáneo, ya no queda nada. Felices y entusiasmados porque tenemos conciertos que serán extraordinarios. Vamos a tener la posibilidad de escuchar y de ver cosas que rara vez se puedan dar las condiciones para disfrutar. Aquí tenemos el orgullo de contar con esos elementos, desde lo humano, la infraestructura y las instituciones que bancan el festival para que ocurra”, comenzó diciendo el entrevistado.

Luego, Gabriel se refirió a la procedencia de los músicos que será parte de esta tercera edición del encuentro: “De las cinco noches, las funciones serán en el Auditorio Juan Victoria, el Museo Franklin Rawson y las últimas dos en el Teatro del Bicentenario que cuentan con la presencia de grandes intérpretes, cada uno en su rubro, como Roberta Gotardi (Italia) y Juan Berdaguer (Holanda)”, expresó Dávila Kurán.

Acerca del festival y de su tercer año de éxito, el músico dijo: “Ha sido un viaje totalmente inesperado y cada vez más grande, más ambicioso. El año pasado contamos con el estreno en San Juan y en Latinoamérica de las primeras obras de música electrónica de la humanidad creadas por K. Stockhausen, uno de nuestros espíritus guías en la realización de este festival y contamos con el apoyo de esa fundación que habilita, de manera oficial, estos conciertos”, explicó el artista.

“Este año tendremos un homenaje a Luciano Berio por el Ensamble 433, al compositor italiano a cien años de su nacimiento, paradigma de una nueva manera de pensar la música, amigo de Paul McCartney y muy famoso. Además tendremos la música de autores sanjuaninos como Marcelo Reinoso, Adrián Rusovich y yo, vamos a estrenar obras con intérpretes locales", cerró Gabriel Dávila Kurbán en un nuevo año de realización de este importante festival musical.

