Gabriel Dávila Kurbán lanzó el video de la canción "Sunito"

Sonrisas, abrazos, amor, mucho amor en cada una de las imágenes son las sorpresas que tiene el nuevo video de Gabriel Dávila Kurbán. Se trata de "Sunito (mi padre y mi bebé)", la penúltima canción del disco "Colibrí", que el artista viene presentando mes a mes y en tributo a su padre, Alejandro Dávila.

Días atrás y en el lanzamiento de la canción, el artista en contacto con Diario 13 San Juan expresó: “Esta canción se llama así por una conversación que tuve con mi hermana Natalia, cuando la estaba escribiendo. Yo estaba jugando con palabras o frases de cuatro sílabas terminadas en ‘ente’, escribiendo esta canción, pero sin un sentido muy claro. De repente me llama mi hermana y le conté que estaba un poco triste. Ella había sido mamá hacía poquito y me contó que contó que estaba experimentando una sensación muy fuerte de lo que era el amor incondicional como madre hacia su hija y, de repente entendía, que uno podía tratarse a sí mismo con ese nivel de amor. es decir, automaternarse o autopaternarse, de ahí el nombre de ‘mi padre y mi bebé’, es parte de la letra, sin ver quién me ve”, comenzó diciendo el entrevistado.

El video, que se estrenó este 17 de septiembre, luego de una consulta que Gabriel realizó entre sus seguidores de redes sociales que eligieron el día del eclipse parcial de luna, encantó a los fanáticos de la música del artista.

Cada palabra de Sunito se refuerza con fotos de la infancia del compositor y su familia. Instantáneas con un valor único y quizás comunes en cualquier familia en donde el amor trasciende la lente y situaciones habituales se convierten en únicas e inolvidables.

Un Gabriel chiquito, mimado, contenido y motivado por una familiar de artistas que siguen vigentes. Secuencias y primeros planos que solo hablan de amor en un capítulo más de este disco que nos explota el corazón.