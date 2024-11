La cantante sanjuanina Gisel Aldeco utilizó sus redes sociales para expresar su descontento tras haber sido retirada de la grilla de artistas de la Fiesta Nacional de la Tradición en Jáchal. En un video que compartió con sus seguidores, Aldeco comentó: "Fui la única artista a la que bajaron de la grilla a tres días de la Fiesta Nacional de la Tradición en el departamento Jáchal".

En su descargo, la cantante explicó que esta situación fue inesperada y dolorosa, ya que había firmado contrato con la organización el 1 de noviembre. "No entiendo qué pasó en estas dos semanas. Me encantaría poder saberlo, pero aún no tengo respuestas del intendente ni de la organización", expresó.

Aldeco, visiblemente afectada, lamentó la pérdida laboral y el esfuerzo invertido en preparar su participación en la fiesta, un evento emblemático para la cultura de San Juan. "Hasta ayer lunes, mi nombre figuraba en la grilla, no solo en la programación oficial, sino también en los diarios", detalló. La artista sanjuanina, manifestó su tristeza ante el trato recibido y reflexionó sobre la falta de consideración hacia los artistas de la provincia. "Me duele profundamente que pasen estas cosas en mi querido San Juan, y siento mucha decepción por cómo el gobierno municipal ha manejado esta situación".

En su mensaje, Aldeco también expresó su deseo de que, a pesar de su ausencia, la fiesta sea un éxito. "Seguramente Dios los iluminará para que la fiesta sea todo un éxito, y espero que, a través de la música, podamos unirnos nuevamente pronto", concluyó, enviando un cálido saludo a la comunidad de Jáchal. En la publicación, agregó: "Me duele muchísimo lo sucedido y deseo de todo corazón que no pasen más estas cosas con los artistas sanjuaninos".