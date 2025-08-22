Giselle Slavutzky: «Orgullosa... ¿Qué pasa si renuncio y todo se va al carajo?»

Anunciada como un estreno mundial, este viernes 22 de agosto a las 21 horas, sube a escena Giselle Slavutzky con su obra “Orgullosa”.

La puesta podrá disfrutarse en la Cooperativa Teatro de Arte (Bernardo O'Higgins 501 este) con la actuación de la reconocida actriz sanjuanina que estará acompañada por Martín Meglioli y Pepe Blasco en la música.

En contacto con Diario 13 San Juan, Giselle dijo: “Orgullosa es mi obra de cierre, es el último trabajo que voy a hacer como directora y como intérprete. Eso no significa que el estreno sea la única función porque tenemos previstas varias para este año y el próximo, pero será el último trabajo en el que me van a ver en escena”, comenzó diciendo.

“En un mundo hecho de desechos, una mujer baila, canta y cocina. Una obra de danza-teatro-música para pensar lo que arde, lo que duele y lo que resiste”, citó un posteo en la cuenta de Instagram del evento.

Luego la también gestora cultural agregó: “Estoy muy ansiosa, contenta porque es una obra que tiene mucha catarsis y que tiene mucho de lo que vengo atravesando en este último tiempo sobre todo, en relación al cansancio, el hastío, el sentir que por ahí el mundo se nos viene encima y que una tiene que seguir adelante. La obra plantea la hipótesis de qué pasa si renuncio y todo se va al carajo”.

“Todo esto en un formato de recital performático con cocina popular, porque el set que ambienta la puesta es de una banda con batería, guitarra y la voz líder que tiene su set de batería de cocina. Una de las particularidades es que, mientras transcurre la obra en donde la protagonista hace una especie de memoria y pasando por el cuerpo algunas situaciones, está cocinando un guiso de lentejas. Por esta razón, se invita a la gente que asista que lleve su platito para comer luego”.

Para cerrar y dando más detalles sobre su alejamiento de “las tablas”, Gisella contó un poco más de su vida: “Estoy muy cansada, físicamente sobre todo. Además me voy a vivir al interior de la provincia y se hace más difícil coincidir. Estoy con la ilusión de construir circuito allá y eso va a tardar un tiempo. Quiero ponerle el cuerpo a la gestión cultural y comunitaria”.

Las entradas anticipadas se pueden conseguir enviando mensaje al 2644677478 con valores promocionales.