Graciela Vega: «Llevo 46 años siendo docente y trabajando con personas con discapacidad»

El espacio de David Gardiol, Benditos Artistas Nuestros, es el lugar donde artistas locales pasan para contar sus experiencias, proyectos y nuevos desafíos vinculados a distintas expresiones artísticas.

En esta oportunidad, BAN contó con la presencia de Graciela Vega, la directora de teatro inclusivo: “Hace tiempo quería estar en esta espacio, lo veía desde mi casa y ahora estoy acá”, comenzó diciendo la invitada.

Luego Vega sumó: “El teatro inclusivo es técnica maravillosa del ser humano de estar en un escenario y, lo especial que tiene, son los actores, personas con discapacidad, en mi grupo, mental que van desde los 15 a los 72 años. Los actores vieron en esta espacio, un lugar para desarrollar sus capacidades tanto actorales como otras físicas”, aseguró Graciela.

Acerca de los comienzos al frente de grupos con personas con discapacidad, la directora comentó: “Llevo 46 años siendo docente y trabajando con personas con discapacidad, porque fui docente en escuelas de esa modalidad. Soy reconocida como aquella persona que toma al teatro como una herramienta, no solamente pedagógica sino como una forma de autogestiva de la escuela”.

“Hace algunos años que estamos en la Fiesta Nacional del Sol, pero no por su discapacidad sino por la capacidad artística que demuestran su talento. Esto nos llevó años lograrlo, porque la inclusión no es legal, no es normativa y depende mucho de la persona que este ocupando un puesto o cargo político, que tenga voluntad o quiera experimentar esto”, aseguró Vega con respecto a la respuesta gubernamental con respecto a los grupos de personas discapacitados.