Gran concierto de piano para disfrutar al comienzo del fin de semana

La Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) se convierte una vez más en la vitrina del talento emergente. Este viernes 31 de octubre, a las 18:00 horas, el Aula Magna de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes será el escenario del tradicional Concierto de Alumnos de la Cátedra de Piano del Departamento de Música.

El evento, con entrada libre y gratuita, invita a la comunidad a presenciar el crecimiento artístico de las nuevas generaciones de pianistas de la provincia.

El recital contará con la participación de casi una veintena de jóvenes intérpretes, con edades comprendidas entre los 7 y los 17 años, provenientes tanto del Nivel Preuniversitario de la Sede Félix Aguilar como de la Extensión Áulica en la Municipalidad de Pocito.

Entre los estudiantes que subirán al escenario se encuentran Rut Sosa, Evangelina Domínguez, Alexa Liyo, Mía Delfina Colombo, Guillermina Barros, Julieta Zamora, Esteban Godoy, Isabella Galletti, Emily Barrera Sambor, Stefano Guevara, Victoria Álvarez, Josías Vega, Mateo Gianformaggio, Ernestina Noriega, Antonella Morales, Emilce Carrión, Misaías Molina, Jazmín Mamaní y Juan Cruz Balmaceda.

El repertorio promete ser un verdadero viaje sonoro, abarcando obras de distintos períodos musicales, desde las complejidades del barroco hasta las expresiones más contemporáneas.

Detrás del talento de los estudiantes se encuentra el sólido equipo docente de la Cátedra de Piano, liderado por la Profesora Titular Ana Inés Aguirre y la Profesora Asociada Mariana Garrotti. Completan el staff los Profesores Adjuntos Ana María Portillo, Andrea Zanni y Javier Villegas, la Auxiliar de 1ª Categoría Ana Paula Oyola, el Profesor Juan Ignacio Peña (Extensión Áulica), y los Auxiliares de 2ª Categoría Santiago Albeiro y Walter Vilches, además del Practicante Cristian José Peralta.

La comunidad sanjuanina tiene una cita ineludible para acompañar y celebrar el esfuerzo, la sensibilidad y el futuro musical de estos jóvenes artistas.