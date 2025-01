La banda sanjuanina Gringos Turistas, liderada por FAGO, estrenó el videoclip de "No me voy a bajonear", una de las canciones que integran su reciente EP 333. Esta pieza audiovisual, de producción completamente sanjuanina, ya está disponible en el canal de YouTube del grupo.

En contacto con Diario 13 San Juan, el músico comentó: “Esta canción la tenía desde hace un par de añitos, la empecé a producir, no tenía pensado sacarla hasta que comencé a buscar temas que tenía. Esta canción solo tenía la primera estrofa y se me ocurrió invitarlo a Ale Francavilla que lo había conocido hace poco, habíamos pegado buena onda y me dijo que sí enseguida. Él ya había escrito sus partes y fue una experiencia re linda”, aseguró Fago.

El videoclip es el resultado de una colaboración entre Gringos Turistas y Franca, quienes, tras trabajar juntos en lo musical, decidieron dar vida a una obra visual que acompaña el espíritu del EP. La locación elegida fue Intruses, un icónico espacio para recitales en San Juan, y la producción estuvo a cargo de un equipo destacado. Santiago Guirado (FF Films) estuvo detrás de la cámara, mientras que Fago se encargó de la edición y Florencia Savastano lideró la dirección actoral.

“Este disco 333 son colaboraciones con artistas como Yarco y Martina Flores y con Ale decidimos hacer un video clip porque el mensaje junto a las imágenes iba a ser fuerte relacionados con la lucha, la pelea. Elegimos a dos actrices Julia Di Nardi y Flor Sabastano”.

Con una estética vibrante y cargada de energía, el videoclip se presenta como una invitación a bailar y a liberar emociones. "Es una pieza que se resignifica a cada minuto, ideal para sacudir todo desde adentro", destacaron desde la banda.

Sobre el mensaje de la canción, Fago expresó: "Es un grito de ánimo para sentir que el bajón no dura mucho, que siempre pasa. Si el bajón ya no te encuentra, capaz estás muerto".

El lanzamiento de "No me voy a bajonear" reafirma el talento de Gringos Turistas y su capacidad para transmitir emociones profundas a través de una propuesta musical y visual que conecta con su audiencia.