Guadalupe de la Fuente: "El 'like' del Indio Solari es una caricia al corazón"

La irrupción de redes sociales facilitó muchos vínculos inclusive con aquellas personas que parecían inalcanzables, es por esta razón que hoy, cualquiera puede recibir un “like”, un emoji y, en algunos casos, un mensaje directo.

Esto le sucedió a la cantante Guadalupe de la Fuente quien, en contacto con Diario 13 San Juan comentó: “Mi acercamiento a la música fue siempre interpretar canciones de rock nacional y todo el tiempo estoy tratando de sacar canciones nuevas o recordando algunas más viejas y es lo que me llevó a conectar con la música, el rock nacional”, comentó diciendo la entrevistada.

Luego sumó: “Recibí un like del Indio Solari a una historia en donde yo estaba cantando un blues de los Redondos, Honolulu. Darme cuenta que está escuchando lo que hago es para mí es una caricia al corazón de felicidad. Estoy muy contenta, estoy debatiendo si ahora mandarle mi disco, capaz que lo ve al mensaje, no me cuesta nada soñar"

"Me ha pasado también que Skay Beilinson me ha comentado algún cover que hice de él y hasta ha subido un tema mío a su perfil, Natalia Lafourcade también me ha reaccionado como el uruguayo Pitufo Lombardo que hace murga, como yo también tengo en mis temas. Siempre trato de interpretar a mis ídolos, a mis referentes y tratar de hacer versiones y es muy lindo cuando llegan a mucha gente que no me conocía", dijo la joven.

Nuevo disco

Guadalupe aprovechó la oportunidad para hablar de su nuevo disco Rubí: “Estoy muy contenta y con muchas emociones encontradas. Es un EP de cuatro canciones que ha sido un trabajo de casi 3 años, con más de 25 amigos, colegas, músicos, gente de audiovisual que me ayudó a producir este disco. Creo que estoy dejando mi esencia de la manera más sincera posible por eso estoy muy contento, también con la persona que grabé, que me ayudó a hacer posible este disco, que se fue hace poquito, que es Juan Carlos Rubio… movilizada y contenta de haber generado este disco con gente tan grosa”.

Para cerrar, Guadalupe de la Fuente comentó: “En estos dos meses que quedan voy a estar subiendo los visualizer de tres canciones que aún no tienen el material audiovisual. Me queda eso por presentar con otros artistas. Ese es el último paso que se viene como sorpresa en estos días”.