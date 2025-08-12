Guillermo Francella interpreta 16 personajes en "Homo Argentum", su nuevo desafío cinematográfico

Este jueves 14 de agosto llega a los cines Homo Argentum, la nueva película protagonizada por Guillermo Francella, quien enfrenta un reto actoral sin precedentes: interpretar a 16 personajes diferentes en una serie de microhistorias, cada una con su propio universo narrativo.

La producción está dirigida y escrita por Mariano Cohn y Gastón Duprat, creadores de El Encargado, y propone una combinación de humor, ironía y crítica social para explorar, en clave satírica, los rasgos que los realizadores consideran esenciales en la identidad nacional.

En diálogo con Telefe, Francella expresó: “Exploré muchísimas cosas, fue algo grandioso. Siento que individualmente somos muy sólidos en el mundo, pero también hay cierto egoísmo, un ‘sálvese quien pueda’ que nos atraviesa”.

El actor también destacó la agudeza de sus compatriotas: “El argentino tiene una rapidez increíble”, afirmó, adelantando que el público no solo se sentirá identificado, sino que también se reirá a carcajadas con esta propuesta cinematográfica.