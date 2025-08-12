Este jueves 14 de agosto llega a los cines Homo Argentum, la nueva película protagonizada por Guillermo Francella, quien enfrenta un reto actoral sin precedentes: interpretar a 16 personajes diferentes en una serie de microhistorias, cada una con su propio universo narrativo.

Guillermo Francella interpreta 16 personajes en "Homo Argentum", su nuevo desafío cinematográfico

La producción está dirigida y escrita por Mariano Cohn y Gastón Duprat, creadores de El Encargado, y propone una combinación de humor, ironía y crítica social para explorar, en clave satírica, los rasgos que los realizadores consideran esenciales en la identidad nacional.

En diálogo con Telefe, Francella expresó: “Exploré muchísimas cosas, fue algo grandioso. Siento que individualmente somos muy sólidos en el mundo, pero también hay cierto egoísmo, un ‘sálvese quien pueda’ que nos atraviesa”.

HOMO ARGENTUM | Guillermo Francella

El actor también destacó la agudeza de sus compatriotas: “El argentino tiene una rapidez increíble”, afirmó, adelantando que el público no solo se sentirá identificado, sino que también se reirá a carcajadas con esta propuesta cinematográfica.