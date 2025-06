Guns N' Roses llega a Argentina y agota las entradas

A pocas horas de haber agotado todas las entradas para su show del 17 de octubre en Argentina, Guns N' Roses anunció una segunda presentación en Buenos Aires. La banda californiana tocará el 18 de octubre en el Estadio Tomás Adolfo Ducó del club Huracán. Los tickets estarán disponibles desde el miércoles 25 de julio a las 10 de la mañana, a través del sistema AllAccess.

Esta será la novena visita del emblemático grupo de rock a la Argentina, en el marco de su nueva gira mundial titulada "Because What You Want & What You Get Are Two Completely Different Things". El tour también incluirá paradas en Brasil, Perú, Colombia y Chile, consolidando una vez más su fuerte vínculo con el público latinoamericano.

Aunque no lanzan material de estudio nuevo desde el controvertido Chinese Democracy (2008), la banda liderada por Axl Rose y con parte de su formación clásica –como Slash y Duff McKagan– continúa llenando estadios con presentaciones que repasan lo más destacado de su discografía.

En los últimos años, los setlists de Guns N' Roses han mostrado una marcada presencia de temas de Appetite for Destruction (1987), su exitoso álbum debut, además de clásicos de Use Your Illusion I y II, GN'R Lies, y versiones de otros artistas, como “Knockin’ on Heaven’s Door” de Bob Dylan, “Live and Let Die” de Paul McCartney y “Slither” de Velvet Revolver.

Con una puesta en escena imponente y un repertorio cargado de nostalgia y potencia, Guns N' Roses promete dos noches inolvidables para los fanáticos argentinos.