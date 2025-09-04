Hace once años, el 4 de septiembre de 2014, el mundo de la música se detuvo. Gustavo Cerati, el eterno arquitecto del rock latino, falleció tras 52 meses de internación y cuatro años en coma, secuela de un accidente cerebrovascular (ACV) que sufrió en 2010 en Venezuela. Sin embargo, su obra y su legado trascendieron el tiempo.

Nacido en 1959 en Buenos Aires, Cerati mostró un espíritu artístico inagotable desde su niñez. Pero el verdadero hito llegó en 1982, cuando fundó Soda Stereo junto a Zeta Bosio y Charly Alberti. El trío revolucionó la música en español, vendiendo millones de discos y llenando estadios en toda América Latina. En 1997 se despidieron con el icónico "Gracias... totales", aunque se reunieron una década después para una exitosa gira.

En paralelo, Cerati construyó una aclamada carrera solista, consolidando su genio con discos como Bocanada y Ahí vamos, este último catapultándolo nuevamente a la cima de la popularidad. Su capacidad para reinventarse le valió numerosos premios y el respeto de la crítica y sus colegas.

Un adiós que se convirtió en leyenda

El 15 de mayo de 2010, después de un concierto en Caracas, Cerati sufrió el ACV que lo dejó en coma. Su madre, Lilian Clark, lo acompañó incansablemente mientras miles de fanáticos de todo el continente seguían su estado de salud.

Finalmente, el 4 de septiembre de 2014, un paro cardiorrespiratorio puso fin a su vida. Su velatorio reunió a miles de seguidores que confirmaron la dimensión de su legado. Hoy, la música de Gustavo Cerati sigue sonando en cada rincón de América Latina, reafirmando que su voz y su guitarra se convirtieron en símbolos eternos de creatividad y emoción.