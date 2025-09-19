Gustavo Troncozo: «Los poetas se inspiran en las mismas cosas, con paisajes diferentes»

Este viernes, la música llegó a la pantalla de Canal 13 de la mano de Gustavo Troncozo quien, junto con Jorge Olivero disfrutaron de un momento de distención en La Ramada, un tradicional café/bar de San Juan ubicado en Mendoza y 9 de julio.

En una cálida mañana sanjuanina, el músico comentó: "Estoy muy bien, laburando haciendo cosas y compartiendo este momento. Estamos en el canal todos los sábados con “Canciones Argentinas y luego también en redes sociales hasta llegar al escenario, está muy bueno esto”, comenzó diciendo el también conductor.

Luego sumó: “Estuve en San Luis y en octubre estaré en Mendoza, Tunuyán y Tupungato con un pupurrí de temática no de canciones. Todo esto nace porque se editó un libro, de la mano de la periodista Silvia Majul, llamado ‘Mujeres que inspiran’ y hay una canción mía. En representación de la región de Cuyo estoy yo tengo la historia de Julia Vega con ‘O canto tonadas o no canto nada’, y ahí me convocaron. En ese proceso descubrimos que los poetas se inspiran en las mismas cosas con paisajes diferentes”, expresó Troncozo.

En referencia a sus trabajos más recientes, el músico comentó: “Lo último que hice fue un homenaje o rescate de lo que es la leyenda de la India Mariana, que también forma parte de ‘Canciones argentinas’ porque en todos los lugares tenemos una leyenda y, la mayoría de estas, el indio o el aborigen muere siempre en manos del invasor. Pero Mariana es la única que, para mí, salió victoriosa, sabe adónde está el oro y nunca lo encontraron. En base a eso se me ocurrió hacer algo con las leyendas”, expresó.

Para finalizar Gustavo Troncozo habló de su rol como docente y comentó: “Actualmente se agregaron charlas que tienen que ver con el folclore, con clínicas y conversatorios en la Facultad de Filosofía Humanidades y Artes. Lideré una charla y de ahí varios alumnos hicieron su tesis. También la escuela Industrial me convocó para contar un poco qué hacemos y qué es el folclore. A medida que pasa el tiempo surgen opiniones que aseguran que es el charango y la guitarra, en base a eso armé un argumento que es más amplio y una ciencia”, cerró el entrevistado quien además, compartió su música con los televidentes de Canal 13.