Halloween en el Conte Grand: una experiencia inolvidable

El Centro Cultural Conte Grand se prepara para convertirse en escenario del “Laberinto del Terror – III Edición”, una experiencia inmersiva que promete sobresaltos, efectos especiales y una ambientación cargada de misterio.

La propuesta, organizada por el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, se desarrollará los días 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre, desde las 19 horas.

Quienes se atrevan a ingresar al laberinto podrán adquirir sus entradas directamente en la puerta del espacio cultural, con un valor de $5.000.

Pero la cita no se limita solo al terror. En la explanada del Conte, y en paralelo a la actividad principal, se montará una feria de emprendedores con acceso libre y gratuito, también desde las 19 hasta la medianoche. Allí, el público encontrará una variada oferta de gastronomía, artesanías, indumentaria y otras propuestas pensadas para disfrutar en familia.

Las personas interesadas en participar como emprendedores o recibir más información pueden comunicarse al 264 477 5672.