Nuevamente, el streaming sorprende con propuestas novedades e interesantes. Esta semana, la plataforma HBO+ comunicó las series más vistas de su catálogo que combinan drama, documental y policial.

Debanhi: ¿Quién mató a nuestra hija?

El documental se centra en la desaparición, asesinato y el posterior hallazgo del cuerpo de Debanhi Escobar, retratando cómo su familia enfrenta la impunidad y la burocracia en su lucha por respuestas. La producción busca exponer los desafíos de las investigaciones en casos de violencia de género en México.

Reparto: documental.

Origen: México.

Anatomía de una mentira

La docuserie se propone revelar cómo la exguionista de Grey's Anatomy, Elisabeth Finch, fabricó la historia de su vida, explotando la empatía de quienes la rodeaban y utilizando el trauma de los demás en su beneficio.

Reparto: documental.

Origen: Estados Unidos.

Task

Tiene lugar en los suburbios obreros de Filadelfia y sigue a un agente del FBI al mando de un grupo especial. Su objetivo es poner fin a una cadena de robos en casas de drogas protagonizados por un incauto cabeza de familia.

Reparto: Mark Ruffalo, Tom Pelphrey, Emilia Jones, Thuso Mbedu.

Origen: Estados Unidos.

Fuente: IndieHoy