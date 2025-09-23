Nuevamente, el streaming sorprende con propuestas novedades e interesantes. Esta semana, la plataforma HBO+ comunicó las series más vistas de su catálogo que combinan drama, documental y policial.

Debanhi: ¿Quién mató a nuestra hija?

El documental se centra en la desaparición, asesinato y el posterior hallazgo del cuerpo de Debanhi Escobar, retratando cómo su familia enfrenta la impunidad y la burocracia en su lucha por respuestas. La producción busca exponer los desafíos de las investigaciones en casos de violencia de género en México.

Reparto: documental.

Origen: México.

Debanhi: ¿Quién mató a nuestra hija? | Tráiler Oficial | HBO Max

Anatomía de una mentira

La docuserie se propone revelar cómo la exguionista de Grey's Anatomy, Elisabeth Finch, fabricó la historia de su vida, explotando la empatía de quienes la rodeaban y utilizando el trauma de los demás en su beneficio.

Reparto: documental.

Origen: Estados Unidos.

Anatomy of Lies | Official Trailer | Peacock Original

Task

Tiene lugar en los suburbios obreros de Filadelfia y sigue a un agente del FBI al mando de un grupo especial. Su objetivo es poner fin a una cadena de robos en casas de drogas protagonizados por un incauto cabeza de familia.

Reparto: Mark Ruffalo, Tom Pelphrey, Emilia Jones, Thuso Mbedu.

Origen: Estados Unidos.

TASK Trailer SUBTITULADO [HD] Mark Ruffalo

Fuente: IndieHoy